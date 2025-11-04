MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Баға болжамы (USD)

MUTE SWAP by Virtuals үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MUTE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

MUTE SWAP by Virtuals бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

MUTE SWAP by Virtuals бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
MUTE SWAP by Virtuals 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, MUTE SWAP by Virtuals 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.013380 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, MUTE SWAP by Virtuals 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.014049 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MUTE $ 0.014752, ал өсу қарқыны 10.25%.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MUTE $ 0.015489, ал өсу қарқыны 15.76%.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MUTE $ 0.016264 және өсу қарқыны 21.55%.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MUTE $ 0.017077 және өсу қарқыны 27.63%.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы MUTE SWAP by Virtuals бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.027817 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы MUTE SWAP by Virtuals бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.045311 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.013380
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014049
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014752
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015489
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016264
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017077
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017931
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018827
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.019769
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020757
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021795
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022885
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024029
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025230
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026492
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027817
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді MUTE SWAP by Virtuals бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.013380
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.013382
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.013393
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.013435
    0.41%
Бүгінгі MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MUTE үшін болжанған баға: $0.013380. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MUTE үшін баға туралы болжам: $0.013382. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MUTE үшін баға туралы болжам $0.013393 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MUTE үшін болжалды баға $0.013435 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы MUTE SWAP by Virtuals баға статистикасы

--
----

--

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

400.00M
400.00M 400.00M

--
----

--

Соңғы MUTE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MUTE айналымдағы ұсынысы 400.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5.50M.

MUTE SWAP by Virtuals Тарихи баға

MUTE SWAP by Virtuals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, MUTE SWAP by Virtuals ағымдағы бағасы — 0.013380 USD. MUTE SWAP by Virtuals(MUTE) айналымдағы мөлшері — 400.00M MUTE. Бұл оған $5,504,335 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -13.83%
    $ -0.002149
    $ 0.015529
    $ 0.010882
  • 7 күн
    108.17%
    $ 0.014473
    $ 0.020716
    $ 0.001725
  • 30 күн
    680.16%
    $ 0.091009
    $ 0.020716
    $ 0.001725
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, MUTE SWAP by Virtuals токені $-0.002149 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -13.83% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, MUTE SWAP by Virtuals токені саудаланған ең жоғары баға $0.020716 және ең төмен баға $0.001725 болды. Ол 108.17% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MUTE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, MUTE SWAP by Virtuals токені 680.16% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.091009 көрсетеді. Бұл жақын арада MUTE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

MUTE SWAP by Virtuals бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MUTE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін MUTE SWAP by Virtuals бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MUTE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар MUTE SWAP by Virtuals бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MUTE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MUTE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және MUTE SWAP by Virtuals болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MUTE бағасын болжау неліктен маңызды?

MUTE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MUTE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MUTE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MUTE бағасы қандай болады?
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MUTE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MUTE қанша тұрады?
1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MUTE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MUTE бағасы қандай?
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MUTE болады.
2028 жылы болжамды MUTE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MUTE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MUTE қанша тұрады?
1 MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MUTE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MUTE баға болжамы қандай?
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MUTE болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.