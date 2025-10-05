Mineral Vault I Security Token (MNRL) Баға болжамы (USD)

Mineral Vault I Security Token үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MNRL қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Mineral Vault I Security Token бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Mineral Vault I Security Token бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:58:31 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Mineral Vault I Security Token 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.995762 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Mineral Vault I Security Token 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0455 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MNRL $ 1.0978, ал өсу қарқыны 10.25%.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MNRL $ 1.1527, ал өсу қарқыны 15.76%.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MNRL $ 1.2103 және өсу қарқыны 21.55%.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MNRL $ 1.2708 және өсу қарқыны 27.63%.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Mineral Vault I Security Token бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0701 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Mineral Vault I Security Token бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3720 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.995762
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0455
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0978
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1527
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2103
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2708
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3344
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4011
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4711
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5447
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6219
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7030
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7882
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8776
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9715
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0701
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Mineral Vault I Security Token бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • October 5, 2025(Бүгін)
    $ 0.995762
    0.00%
  • October 6, 2025(Ертең)
    $ 0.995898
    0.01%
  • October 12, 2025(Осы аптада)
    $ 0.996716
    0.10%
  • November 4, 2025(30 күн)
    $ 0.999854
    0.41%
Бүгінгі Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы туралы болжам

October 5, 2025(Бүгін) күніндегі MNRL үшін болжанған баға: $0.995762. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы туралы болжам

October 6, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MNRL үшін баға туралы болжам: $0.995898. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы туралы болжам

October 12, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MNRL үшін баға туралы болжам $0.996716 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MNRL үшін болжалды баға $0.999854 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Mineral Vault I Security Token баға статистикасы

--

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

2.28M
2.28M 2.28M

Соңғы MNRL бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MNRL айналымдағы ұсынысы 2.28M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.27M.

Mineral Vault I Security Token Тарихи баға

Mineral Vault I Security Token нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Mineral Vault I Security Token ағымдағы бағасы — 0.995762 USD. Mineral Vault I Security Token(MNRL) айналымдағы мөлшері — 2.28M MNRL. Бұл оған $2,272,716 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.08%
    $ -0.000842
    $ 0.996744
    $ 0.991638
  • 7 күн
    -0.08%
    $ -0.000820
    $ 1.0068
    $ 0.987569
  • 30 күн
    -0.41%
    $ -0.004109
    $ 1.0068
    $ 0.987569
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Mineral Vault I Security Token токені $-0.000842 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.08% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Mineral Vault I Security Token токені саудаланған ең жоғары баға $1.0068 және ең төмен баға $0.987569 болды. Ол -0.08% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MNRL нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Mineral Vault I Security Token токені -0.41% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.004109 көрсетеді. Бұл жақын арада MNRL бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Mineral Vault I Security Token бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MNRL токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Mineral Vault I Security Token бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MNRL токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Mineral Vault I Security Token бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MNRL болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MNRL импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Mineral Vault I Security Token болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MNRL бағасын болжау неліктен маңызды?

MNRL Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MNRL қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MNRL жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MNRL бағасы қандай болады?
Mineral Vault I Security Token (MNRL) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MNRL бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MNRL қанша тұрады?
1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MNRL 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MNRL бағасы қандай?
Mineral Vault I Security Token (MNRL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MNRL болады.
2028 жылы болжамды MNRL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Mineral Vault I Security Token (MNRL) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MNRL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Mineral Vault I Security Token (MNRL) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MNRL қанша тұрады?
1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MNRL 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MNRL баға болжамы қандай?
Mineral Vault I Security Token (MNRL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MNRL болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.