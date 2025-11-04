MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Баға болжамы (USD)

MEV Capital USDT0 үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MCUSDT0 қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

MEV Capital USDT0 бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

MEV Capital USDT0 бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:21:47 (UTC+8)

MEV Capital USDT0 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, MEV Capital USDT0 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.021 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, MEV Capital USDT0 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0720 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MCUSDT0 $ 1.1256, ал өсу қарқыны 10.25%.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MCUSDT0 $ 1.1819, ал өсу қарқыны 15.76%.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MCUSDT0 $ 1.2410 және өсу қарқыны 21.55%.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MCUSDT0 $ 1.3030 және өсу қарқыны 27.63%.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы MEV Capital USDT0 бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.1225 сауда бағасына жетуі мүмкін.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы MEV Capital USDT0 бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.4574 сауда бағасына жетуі мүмкін.

  • 2025
    $ 1.021
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0720
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1256
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1819
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2410
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3030
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3682
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4366
    40.71%
  • 2033
    $ 1.5084
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5839
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6631
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7462
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8335
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9252
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0215
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1225
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді MEV Capital USDT0 бағасы туралы болжам

  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.021
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.0211
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0219
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0251
    0.41%
Бүгінгі MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MCUSDT0 үшін болжанған баға: $1.021. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MCUSDT0 үшін баға туралы болжам: $1.0211. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MCUSDT0 үшін баға туралы болжам $1.0219 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MCUSDT0 үшін болжалды баға $1.0251 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы MEV Capital USDT0 баға статистикасы

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.02M
1.02M 1.02M

Соңғы MCUSDT0 бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MCUSDT0 айналымдағы ұсынысы 1.02M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.04M.

MEV Capital USDT0 Тарихи баға

MEV Capital USDT0 нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, MEV Capital USDT0 ағымдағы бағасы — 1.021 USD. MEV Capital USDT0(MCUSDT0) айналымдағы мөлшері — 1.02M MCUSDT0. Бұл оған $1,042,271 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 1.021
    $ 1.021
  • 7 күн
    0.03%
    $ 0.000276
    $ 1.0234
    $ 1.0179
  • 30 күн
    0.33%
    $ 0.003328
    $ 1.0234
    $ 1.0179
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, MEV Capital USDT0 токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, MEV Capital USDT0 токені саудаланған ең жоғары баға $1.0234 және ең төмен баға $1.0179 болды. Ол 0.03% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MCUSDT0 нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, MEV Capital USDT0 токені 0.33% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.003328 көрсетеді. Бұл жақын арада MCUSDT0 бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

MEV Capital USDT0 бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MCUSDT0 токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін MEV Capital USDT0 бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MCUSDT0 токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар MEV Capital USDT0 бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MCUSDT0 болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MCUSDT0 импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және MEV Capital USDT0 болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MCUSDT0 бағасын болжау неліктен маңызды?

MCUSDT0 Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MCUSDT0 қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MCUSDT0 жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MCUSDT0 бағасы қандай болады?
MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MCUSDT0 бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MCUSDT0 қанша тұрады?
1 MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MCUSDT0 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MCUSDT0 бағасы қандай?
MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MCUSDT0 болады.
2028 жылы болжамды MCUSDT0 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MCUSDT0 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MCUSDT0 қанша тұрады?
1 MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MCUSDT0 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MCUSDT0 баға болжамы қандай?
MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MCUSDT0 болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.