Metronome Synth USD (MSUSD) Баға болжамы (USD)

Metronome Synth USD үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MSUSD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Metronome Synth USD бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Metronome Synth USD бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Metronome Synth USD 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Metronome Synth USD (MSUSD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Metronome Synth USD 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.997535 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Metronome Synth USD 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0474 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MSUSD $ 1.0997, ал өсу қарқыны 10.25%.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MSUSD $ 1.1547, ал өсу қарқыны 15.76%.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MSUSD $ 1.2125 және өсу қарқыны 21.55%.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MSUSD $ 1.2731 және өсу қарқыны 27.63%.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Metronome Synth USD бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0738 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Metronome Synth USD (MSUSD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Metronome Synth USD бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3780 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.997535
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0474
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0997
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1547
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2125
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2731
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3367
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4036
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4738
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5475
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6248
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7061
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7914
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8810
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9750
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0738
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Metronome Synth USD бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.997535
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.997671
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.998491
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0016
    0.41%
Бүгінгі Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MSUSD үшін болжанған баға: $0.997535. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MSUSD үшін баға туралы болжам: $0.997671. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MSUSD үшін баға туралы болжам $0.998491 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MSUSD үшін болжалды баға $1.0016 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Metronome Synth USD баға статистикасы

--
----

--

$ 18.55M
$ 18.55M$ 18.55M

18.59M
18.59M 18.59M

--
----

--

Соңғы MSUSD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MSUSD айналымдағы ұсынысы 18.59M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 18.55M.

Metronome Synth USD Тарихи баға

Metronome Synth USD нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Metronome Synth USD ағымдағы бағасы — 0.997535 USD. Metronome Synth USD(MSUSD) айналымдағы мөлшері — 18.59M MSUSD. Бұл оған $18,547,397 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.05%
    $ -0.000571
    $ 0.998106
    $ 0.994099
  • 7 күн
    0.06%
    $ 0.000605
    $ 0.998852
    $ 0.994465
  • 30 күн
    -0.03%
    $ -0.000374
    $ 0.998852
    $ 0.994465
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Metronome Synth USD токені $-0.000571 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.05% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Metronome Synth USD токені саудаланған ең жоғары баға $0.998852 және ең төмен баға $0.994465 болды. Ол 0.06% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MSUSD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Metronome Synth USD токені -0.03% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000374 көрсетеді. Бұл жақын арада MSUSD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Metronome Synth USD (MSUSD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Metronome Synth USD бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MSUSD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Metronome Synth USD бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MSUSD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Metronome Synth USD бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MSUSD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MSUSD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Metronome Synth USD болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MSUSD бағасын болжау неліктен маңызды?

MSUSD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MSUSD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MSUSD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MSUSD бағасы қандай болады?
Metronome Synth USD (MSUSD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MSUSD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MSUSD қанша тұрады?
1 Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MSUSD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MSUSD бағасы қандай?
Metronome Synth USD (MSUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MSUSD болады.
2028 жылы болжамды MSUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Metronome Synth USD (MSUSD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MSUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Metronome Synth USD (MSUSD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MSUSD қанша тұрады?
1 Metronome Synth USD (MSUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MSUSD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MSUSD баға болжамы қандай?
Metronome Synth USD (MSUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MSUSD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.