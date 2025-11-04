Meso Finance (MESO) Баға болжамы (USD)

Meso Finance үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MESO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Meso Finance бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Meso Finance бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Meso Finance 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Meso Finance (MESO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Meso Finance 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004216 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meso Finance (MESO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Meso Finance 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.004427 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meso Finance (MESO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MESO $ 0.004648, ал өсу қарқыны 10.25%.

Meso Finance (MESO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MESO $ 0.004881, ал өсу қарқыны 15.76%.

Meso Finance (MESO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MESO $ 0.005125 және өсу қарқыны 21.55%.

Meso Finance (MESO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MESO $ 0.005381 және өсу қарқыны 27.63%.

Meso Finance (MESO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Meso Finance бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008765 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meso Finance (MESO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Meso Finance бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.014278 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.004216
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004427
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004648
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004881
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005125
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005381
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005650
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005932
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.006229
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006868
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007211
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007572
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007950
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008348
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008765
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Meso Finance бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004216
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004217
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004220
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004233
    0.41%
Бүгінгі Meso Finance (MESO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MESO үшін болжанған баға: $0.004216. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Meso Finance (MESO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MESO үшін баға туралы болжам: $0.004217. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Meso Finance (MESO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MESO үшін баға туралы болжам $0.004220 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Meso Finance (MESO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MESO үшін болжалды баға $0.004233 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Meso Finance баға статистикасы

--
----

--

$ 159.70K
$ 159.70K$ 159.70K

37.88M
37.88M 37.88M

--
----

--

Соңғы MESO бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MESO айналымдағы ұсынысы 37.88M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 159.70K.

Meso Finance Тарихи баға

Meso Finance нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Meso Finance ағымдағы бағасы — 0.004216 USD. Meso Finance(MESO) айналымдағы мөлшері — 37.88M MESO. Бұл оған $159,703 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -5.17%
    $ -0.000218
    $ 0.006944
    $ 0.004187
  • 30 күн
    -38.98%
    $ -0.001643
    $ 0.006944
    $ 0.004187
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Meso Finance токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Meso Finance токені саудаланған ең жоғары баға $0.006944 және ең төмен баға $0.004187 болды. Ол -5.17% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MESO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Meso Finance токені -38.98% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001643 көрсетеді. Бұл жақын арада MESO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Meso Finance (MESO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Meso Finance бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MESO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Meso Finance бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MESO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Meso Finance бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MESO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MESO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Meso Finance болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MESO бағасын болжау неліктен маңызды?

MESO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MESO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MESO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MESO бағасы қандай болады?
Meso Finance (MESO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MESO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MESO қанша тұрады?
1 Meso Finance (MESO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MESO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MESO бағасы қандай?
Meso Finance (MESO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MESO болады.
2028 жылы болжамды MESO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Meso Finance (MESO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MESO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Meso Finance (MESO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MESO қанша тұрады?
1 Meso Finance (MESO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MESO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MESO баға болжамы қандай?
Meso Finance (MESO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MESO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.