Market Stalker үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта STLKR қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Market Stalker бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Market Stalker бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:19:04 (UTC+8)

Market Stalker 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Market Stalker (STLKR) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Market Stalker 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001762 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Stalker (STLKR) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Market Stalker 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001851 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Stalker (STLKR) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға STLKR $ 0.001943, ал өсу қарқыны 10.25%.

Market Stalker (STLKR) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға STLKR $ 0.002040, ал өсу қарқыны 15.76%.

Market Stalker (STLKR) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға STLKR $ 0.002142 және өсу қарқыны 21.55%.

Market Stalker (STLKR) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға STLKR $ 0.002250 және өсу қарқыны 27.63%.

Market Stalker (STLKR) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Market Stalker бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.003665 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Stalker (STLKR) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Market Stalker бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.005969 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001762
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001851
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001943
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002040
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002142
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002250
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002362
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002480
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.002604
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002734
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002871
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003015
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003166
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003324
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003490
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003665
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Market Stalker бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001762
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001763
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001764
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001770
    0.41%
Бүгінгі Market Stalker (STLKR) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі STLKR үшін болжанған баға: $0.001762. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Market Stalker (STLKR) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын STLKR үшін баға туралы болжам: $0.001763. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Market Stalker (STLKR) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, STLKR үшін баға туралы болжам $0.001764 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Market Stalker (STLKR) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, STLKR үшін болжалды баға $0.001770 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Market Stalker баға статистикасы

--
----

--

$ 176.30K
$ 176.30K$ 176.30K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Соңғы STLKR бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, STLKR айналымдағы ұсынысы 100.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 176.30K.

Market Stalker Тарихи баға

Market Stalker нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Market Stalker ағымдағы бағасы — 0.001762 USD. Market Stalker(STLKR) айналымдағы мөлшері — 100.00M STLKR. Бұл оған $176,295 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -11.18%
    $ -0.000221
    $ 0.001987
    $ 0.001643
  • 7 күн
    -18.68%
    $ -0.000329
    $ 0.003019
    $ 0.001737
  • 30 күн
    -40.91%
    $ -0.000721
    $ 0.003019
    $ 0.001737
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Market Stalker токені $-0.000221 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -11.18% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Market Stalker токені саудаланған ең жоғары баға $0.003019 және ең төмен баға $0.001737 болды. Ол -18.68% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд STLKR нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Market Stalker токені -40.91% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000721 көрсетеді. Бұл жақын арада STLKR бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Market Stalker (STLKR) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Market Stalker бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген STLKR токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Market Stalker бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль STLKR токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Market Stalker бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың STLKR болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін STLKR импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Market Stalker болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

STLKR бағасын болжау неліктен маңызды?

STLKR Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

STLKR қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, STLKR жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда STLKR бағасы қандай болады?
Market Stalker (STLKR) баға болжау құралына сәйкес, болжамды STLKR бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы STLKR қанша тұрады?
1 Market Stalker (STLKR) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, STLKR 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды STLKR бағасы қандай?
Market Stalker (STLKR) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 STLKR болады.
2028 жылы болжамды STLKR бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Market Stalker (STLKR) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды STLKR бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Market Stalker (STLKR) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы STLKR қанша тұрады?
1 Market Stalker (STLKR) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, STLKR 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған STLKR баға болжамы қандай?
Market Stalker (STLKR) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 STLKR болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.