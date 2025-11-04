Market Maverick (LUIGI) Баға болжамы (USD)

Market Maverick үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LUIGI қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Market Maverick бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Market Maverick бағасын болжау
Market Maverick 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Market Maverick (LUIGI) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Market Maverick 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001340 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Maverick (LUIGI) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Market Maverick 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001407 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Maverick (LUIGI) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LUIGI $ 0.001478, ал өсу қарқыны 10.25%.

Market Maverick (LUIGI) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LUIGI $ 0.001552, ал өсу қарқыны 15.76%.

Market Maverick (LUIGI) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LUIGI $ 0.001629 және өсу қарқыны 21.55%.

Market Maverick (LUIGI) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LUIGI $ 0.001711 және өсу қарқыны 27.63%.

Market Maverick (LUIGI) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Market Maverick бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002787 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Market Maverick (LUIGI) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Market Maverick бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004540 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001340
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001407
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001478
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001552
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001629
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001711
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001796
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001886
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.001981
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002080
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002293
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002408
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002528
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002654
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002787
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Market Maverick бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001340
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001341
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001342
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001346
    0.41%
Бүгінгі Market Maverick (LUIGI) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LUIGI үшін болжанған баға: $0.001340. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Market Maverick (LUIGI) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LUIGI үшін баға туралы болжам: $0.001341. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Market Maverick (LUIGI) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LUIGI үшін баға туралы болжам $0.001342 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Market Maverick (LUIGI) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LUIGI үшін болжалды баға $0.001346 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Market Maverick баға статистикасы

$ 28.16K
$ 28.16K$ 28.16K

21.00M
21.00M 21.00M

Соңғы LUIGI бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, LUIGI айналымдағы ұсынысы 21.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 28.16K.

Market Maverick Тарихи баға

Market Maverick нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Market Maverick ағымдағы бағасы — 0.001340 USD. Market Maverick(LUIGI) айналымдағы мөлшері — 21.00M LUIGI. Бұл оған $28,159 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.44%
    $ 0
    $ 0.001355
    $ 0.001317
  • 7 күн
    -11.82%
    $ -0.000158
    $ 0.001750
    $ 0.001324
  • 30 күн
    -22.74%
    $ -0.000304
    $ 0.001750
    $ 0.001324
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Market Maverick токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.44% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Market Maverick токені саудаланған ең жоғары баға $0.001750 және ең төмен баға $0.001324 болды. Ол -11.82% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LUIGI нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Market Maverick токені -22.74% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000304 көрсетеді. Бұл жақын арада LUIGI бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Market Maverick (LUIGI) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Market Maverick бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LUIGI токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Market Maverick бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LUIGI токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Market Maverick бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LUIGI болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LUIGI импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Market Maverick болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LUIGI бағасын болжау неліктен маңызды?

LUIGI Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LUIGI қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LUIGI жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LUIGI бағасы қандай болады?
Market Maverick (LUIGI) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LUIGI бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LUIGI қанша тұрады?
1 Market Maverick (LUIGI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LUIGI 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LUIGI бағасы қандай?
Market Maverick (LUIGI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LUIGI болады.
2028 жылы болжамды LUIGI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Market Maverick (LUIGI) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LUIGI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Market Maverick (LUIGI) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LUIGI қанша тұрады?
1 Market Maverick (LUIGI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LUIGI 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LUIGI баға болжамы қандай?
Market Maverick (LUIGI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LUIGI болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.