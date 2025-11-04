Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Баға болжамы (USD)

Liquid HYPE Yield үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LIQUIDHYPE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Liquid HYPE Yield бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Liquid HYPE Yield бағасын болжау
Liquid HYPE Yield 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Liquid HYPE Yield 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 39.87 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Liquid HYPE Yield 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 41.8635 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LIQUIDHYPE $ 43.9566, ал өсу қарқыны 10.25%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LIQUIDHYPE $ 46.1545, ал өсу қарқыны 15.76%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LIQUIDHYPE $ 48.4622 және өсу қарқыны 21.55%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LIQUIDHYPE $ 50.8853 және өсу қарқыны 27.63%.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Liquid HYPE Yield бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 82.8868 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Liquid HYPE Yield бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 135.0139 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 39.87
    0.00%
  • 2026
    $ 41.8635
    5.00%
  • 2027
    $ 43.9566
    10.25%
  • 2028
    $ 46.1545
    15.76%
  • 2029
    $ 48.4622
    21.55%
  • 2030
    $ 50.8853
    27.63%
  • 2031
    $ 53.4296
    34.01%
  • 2032
    $ 56.1010
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 58.9061
    47.75%
  • 2034
    $ 61.8514
    55.13%
  • 2035
    $ 64.9440
    62.89%
  • 2036
    $ 68.1912
    71.03%
  • 2037
    $ 71.6007
    79.59%
  • 2038
    $ 75.1808
    88.56%
  • 2039
    $ 78.9398
    97.99%
  • 2040
    $ 82.8868
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Liquid HYPE Yield бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 39.87
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 39.8754
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 39.9082
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 40.0338
    0.41%
Бүгінгі Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LIQUIDHYPE үшін болжанған баға: $39.87. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LIQUIDHYPE үшін баға туралы болжам: $39.8754. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LIQUIDHYPE үшін баға туралы болжам $39.9082 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LIQUIDHYPE үшін болжалды баға $40.0338 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Liquid HYPE Yield баға статистикасы

--

$ 39.70M
$ 39.70M$ 39.70M

995.73K
995.73K 995.73K

Соңғы LIQUIDHYPE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, LIQUIDHYPE айналымдағы ұсынысы 995.73K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 39.70M.

Liquid HYPE Yield Тарихи баға

Liquid HYPE Yield нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Liquid HYPE Yield ағымдағы бағасы — 39.87 USD. Liquid HYPE Yield(LIQUIDHYPE) айналымдағы мөлшері — 995.73K LIQUIDHYPE. Бұл оған $39,700,874 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -5.82%
    $ -2.4672
    $ 42.64
    $ 39.14
  • 7 күн
    -14.65%
    $ -5.8419
    $ 49.9069
    $ 39.2132
  • 30 күн
    -19.14%
    $ -7.6323
    $ 49.9069
    $ 39.2132
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Liquid HYPE Yield токені $-2.4672 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -5.82% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Liquid HYPE Yield токені саудаланған ең жоғары баға $49.9069 және ең төмен баға $39.2132 болды. Ол -14.65% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LIQUIDHYPE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Liquid HYPE Yield токені -19.14% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-7.6323 көрсетеді. Бұл жақын арада LIQUIDHYPE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Liquid HYPE Yield бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LIQUIDHYPE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Liquid HYPE Yield бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LIQUIDHYPE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Liquid HYPE Yield бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LIQUIDHYPE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LIQUIDHYPE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Liquid HYPE Yield болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LIQUIDHYPE бағасын болжау неліктен маңызды?

LIQUIDHYPE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LIQUIDHYPE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LIQUIDHYPE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LIQUIDHYPE бағасы қандай болады?
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LIQUIDHYPE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LIQUIDHYPE қанша тұрады?
1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LIQUIDHYPE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LIQUIDHYPE бағасы қандай?
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LIQUIDHYPE болады.
2028 жылы болжамды LIQUIDHYPE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LIQUIDHYPE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LIQUIDHYPE қанша тұрады?
1 Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LIQUIDHYPE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LIQUIDHYPE баға болжамы қандай?
Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LIQUIDHYPE болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:13:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.