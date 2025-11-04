Kira AI (KIRA) Баға болжамы (USD)

Kira AI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта KIRA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Kira AI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Kira AI бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:49:51 (UTC+8)

Kira AI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Kira AI (KIRA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kira AI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.006139 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kira AI (KIRA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kira AI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.006446 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kira AI (KIRA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға KIRA $ 0.006769, ал өсу қарқыны 10.25%.

Kira AI (KIRA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға KIRA $ 0.007107, ал өсу қарқыны 15.76%.

Kira AI (KIRA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға KIRA $ 0.007463 және өсу қарқыны 21.55%.

Kira AI (KIRA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға KIRA $ 0.007836 және өсу қарқыны 27.63%.

Kira AI (KIRA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Kira AI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.012764 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kira AI (KIRA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Kira AI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.020791 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Kira AI бағасы туралы болжам

Бүгінгі Kira AI (KIRA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі KIRA үшін болжанған баға: $0.006139. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Kira AI (KIRA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын KIRA үшін баға туралы болжам: $0.006140. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Kira AI (KIRA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, KIRA үшін баға туралы болжам $0.006145 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Kira AI (KIRA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, KIRA үшін болжалды баға $0.006165 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Kira AI баға статистикасы

--

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

1.00M
1.00M 1.00M

Соңғы KIRA бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, KIRA айналымдағы ұсынысы 1.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 6.14K.

Kira AI Тарихи баға

Kira AI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Kira AI ағымдағы бағасы — 0.006139 USD. Kira AI(KIRA) айналымдағы мөлшері — 1.00M KIRA. Бұл оған $6,139.9 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    6.16%
    $ 0.000378
    $ 0.006952
    $ 0.005969
  • 30 күн
    -11.20%
    $ -0.000687
    $ 0.006952
    $ 0.005969
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Kira AI токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Kira AI токені саудаланған ең жоғары баға $0.006952 және ең төмен баға $0.005969 болды. Ол 6.16% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд KIRA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Kira AI токені -11.20% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000687 көрсетеді. Бұл жақын арада KIRA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Kira AI (KIRA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Kira AI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген KIRA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Kira AI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль KIRA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Kira AI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың KIRA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін KIRA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Kira AI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

KIRA бағасын болжау неліктен маңызды?

KIRA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

KIRA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, KIRA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда KIRA бағасы қандай болады?
Kira AI (KIRA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды KIRA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы KIRA қанша тұрады?
1 Kira AI (KIRA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KIRA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды KIRA бағасы қандай?
Kira AI (KIRA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 KIRA болады.
2028 жылы болжамды KIRA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Kira AI (KIRA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды KIRA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Kira AI (KIRA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы KIRA қанша тұрады?
1 Kira AI (KIRA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KIRA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған KIRA баға болжамы қандай?
Kira AI (KIRA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 KIRA болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.