Kintsu Staked Hype (SHYPE) Баға болжамы (USD)

Kintsu Staked Hype үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта SHYPE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Kintsu Staked Hype бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Kintsu Staked Hype бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:13:25 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kintsu Staked Hype 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 39.63 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kintsu Staked Hype 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 41.6115 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға SHYPE $ 43.6920, ал өсу қарқыны 10.25%.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға SHYPE $ 45.8766, ал өсу қарқыны 15.76%.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға SHYPE $ 48.1705 және өсу қарқыны 21.55%.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға SHYPE $ 50.5790 және өсу қарқыны 27.63%.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Kintsu Staked Hype бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 82.3879 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Kintsu Staked Hype бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 134.2012 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 39.63
    0.00%
  • 2026
    $ 41.6115
    5.00%
  • 2027
    $ 43.6920
    10.25%
  • 2028
    $ 45.8766
    15.76%
  • 2029
    $ 48.1705
    21.55%
  • 2030
    $ 50.5790
    27.63%
  • 2031
    $ 53.1079
    34.01%
  • 2032
    $ 55.7633
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 58.5515
    47.75%
  • 2034
    $ 61.4791
    55.13%
  • 2035
    $ 64.5530
    62.89%
  • 2036
    $ 67.7807
    71.03%
  • 2037
    $ 71.1697
    79.59%
  • 2038
    $ 74.7282
    88.56%
  • 2039
    $ 78.4646
    97.99%
  • 2040
    $ 82.3879
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Kintsu Staked Hype бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 39.63
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 39.6354
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 39.6680
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 39.7928
    0.41%
Бүгінгі Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі SHYPE үшін болжанған баға: $39.63. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын SHYPE үшін баға туралы болжам: $39.6354. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, SHYPE үшін баға туралы болжам $39.6680 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, SHYPE үшін болжалды баға $39.7928 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Kintsu Staked Hype баға статистикасы

--
----

--

$ 228.16K
$ 228.16K$ 228.16K

5.75K
5.75K 5.75K

--
----

--

Соңғы SHYPE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, SHYPE айналымдағы ұсынысы 5.75K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 228.16K.

Kintsu Staked Hype Тарихи баға

Kintsu Staked Hype нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Kintsu Staked Hype ағымдағы бағасы — 39.63 USD. Kintsu Staked Hype(SHYPE) айналымдағы мөлшері — 5.75K SHYPE. Бұл оған $228,157 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -5.15%
    $ -2.1528
    $ 41.78
    $ 38.35
  • 7 күн
    -16.38%
    $ -6.4927
    $ 50.0297
    $ 38.9755
  • 30 күн
    -19.61%
    $ -7.7741
    $ 50.0297
    $ 38.9755
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Kintsu Staked Hype токені $-2.1528 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -5.15% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Kintsu Staked Hype токені саудаланған ең жоғары баға $50.0297 және ең төмен баға $38.9755 болды. Ол -16.38% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд SHYPE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Kintsu Staked Hype токені -19.61% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-7.7741 көрсетеді. Бұл жақын арада SHYPE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Kintsu Staked Hype бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген SHYPE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Kintsu Staked Hype бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль SHYPE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Kintsu Staked Hype бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың SHYPE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін SHYPE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Kintsu Staked Hype болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

SHYPE бағасын болжау неліктен маңызды?

SHYPE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

SHYPE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, SHYPE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда SHYPE бағасы қандай болады?
Kintsu Staked Hype (SHYPE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды SHYPE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы SHYPE қанша тұрады?
1 Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SHYPE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды SHYPE бағасы қандай?
Kintsu Staked Hype (SHYPE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 SHYPE болады.
2028 жылы болжамды SHYPE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Kintsu Staked Hype (SHYPE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды SHYPE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Kintsu Staked Hype (SHYPE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы SHYPE қанша тұрады?
1 Kintsu Staked Hype (SHYPE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SHYPE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған SHYPE баға болжамы қандай?
Kintsu Staked Hype (SHYPE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 SHYPE болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:13:25 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.