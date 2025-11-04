Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Баға болжамы (USD)
Kinetiq Staked HYPE үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта KHYPE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.
* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.
Kinetiq Staked HYPE 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)
Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kinetiq Staked HYPE 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 39.85 сауда бағасына жетуі мүмкін.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)
Сіздің болжамыңызға сәйкес, Kinetiq Staked HYPE 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 41.8425 сауда бағасына жетуі мүмкін.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)
Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға KHYPE $ 43.9346, ал өсу қарқыны 10.25%.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)
Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға KHYPE $ 46.1313, ал өсу қарқыны 15.76%.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)
Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға KHYPE $ 48.4379 және өсу қарқыны 21.55%.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)
Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға KHYPE $ 50.8598 және өсу қарқыны 27.63%.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)
2040 жылы Kinetiq Staked HYPE бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 82.8452 сауда бағасына жетуі мүмкін.Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)
2050 жылы Kinetiq Staked HYPE бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 134.9462 сауда бағасына жетуі мүмкін.
- 2025$ 39.850.00%
- 2026$ 41.84255.00%
- 2027$ 43.934610.25%
- 2028$ 46.131315.76%
- 2029$ 48.437921.55%
- 2030$ 50.859827.63%
- 2031$ 53.402834.01%
- 2032$ 56.072940.71%
- 2033$ 58.876547.75%
- 2034$ 61.820455.13%
- 2035$ 64.911462.89%
- 2036$ 68.157071.03%
- 2037$ 71.564879.59%
- 2038$ 75.143188.56%
- 2039$ 78.900297.99%
- 2040$ 82.8452107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Kinetiq Staked HYPE бағасы туралы болжам
- November 4, 2025(Бүгін)$ 39.850.00%
- November 5, 2025(Ертең)$ 39.85540.01%
- November 11, 2025(Осы аптада)$ 39.88820.10%
- December 4, 2025(30 күн)$ 40.01370.41%
November 5, 2025(Ертең) үшін,
November 11, 2025(Осы аптада) дейін,
Алдағы 30 күнге қарасақ, KHYPE үшін болжалды баға
Ағымдағы Kinetiq Staked HYPE баға статистикасы
--
--
Kinetiq Staked HYPE Тарихи баға
Kinetiq Staked HYPE нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Kinetiq Staked HYPE ағымдағы бағасы — 39.85 USD. Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) айналымдағы мөлшері —
- 24 сағат-5.46%$ -2.3019$ 42.53$ 38.91
- 7 күн-14.33%$ -5.7134$ 50.0117$ 39.2223
- 30 күн-19.13%$ -7.6253$ 50.0117$ 39.2223
Соңғы 24 сағатта, Kinetiq Staked HYPE токені
Соңғы 7 күнде, Kinetiq Staked HYPE токені саудаланған ең жоғары баға
Өткен айда, Kinetiq Staked HYPE токені
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?
Kinetiq Staked HYPE бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген KHYPE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.
Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Kinetiq Staked HYPE бағаларын көрсетуі мүмкін.
Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль KHYPE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.
Әртүрлі нарықтық жағдайлар Kinetiq Staked HYPE бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.
Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың KHYPE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.
Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар
Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:
Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.
Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.
Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін KHYPE импульсін бағалайды.
Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Kinetiq Staked HYPE болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.
KHYPE бағасын болжау неліктен маңызды?
KHYPE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:
Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.
Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.
Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.
Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.
Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.
Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.
Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.
Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):
Дисклеймер
Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.
Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.
Kinetiq Staked HYPE, Сіздің көңіл-күйіңіз қандай?
- Өте бұқалы
- Бұқалы
- Бейтарап
- Аюлық
- Өте аю
Ең танымал токендер
Бүгінгі таңдағы ең танымал токендердің баға болжамдарын табыңыз.
Ең көп саудаланған токендер
Ең жоғары сауда көлемі бар токен нарығының болжамдарын зерттеңіз.
Жаңа қосылған токендер
Тізімге жаңа енген токендердің баға болжамдарын бірінші болып біліңіз.
Үздік табыс иелері
24 сағаттағы ең көп өсім көрсеткендердің баға болжамын зерттеңіз.