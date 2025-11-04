jAsset jUSD (JUSD) Баға болжамы (USD)

jAsset jUSD үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта JUSD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

jAsset jUSD бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

jAsset jUSD бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:11:38 (UTC+8)

jAsset jUSD 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

jAsset jUSD (JUSD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, jAsset jUSD 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.979721 сауда бағасына жетуі мүмкін.

jAsset jUSD (JUSD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, jAsset jUSD 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0287 сауда бағасына жетуі мүмкін.

jAsset jUSD (JUSD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға JUSD $ 1.0801, ал өсу қарқыны 10.25%.

jAsset jUSD (JUSD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға JUSD $ 1.1341, ал өсу қарқыны 15.76%.

jAsset jUSD (JUSD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға JUSD $ 1.1908 және өсу қарқыны 21.55%.

jAsset jUSD (JUSD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға JUSD $ 1.2503 және өсу қарқыны 27.63%.

jAsset jUSD (JUSD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы jAsset jUSD бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0367 сауда бағасына жетуі мүмкін.

jAsset jUSD (JUSD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы jAsset jUSD бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3176 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.979721
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0287
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0801
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1341
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1908
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2503
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3129
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3785
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4474
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5198
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5958
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6756
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7594
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8474
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9397
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0367
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді jAsset jUSD бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.979721
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.979855
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.980660
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.983747
    0.41%
Бүгінгі jAsset jUSD (JUSD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі JUSD үшін болжанған баға: $0.979721. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған jAsset jUSD (JUSD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын JUSD үшін баға туралы болжам: $0.979855. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы jAsset jUSD (JUSD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, JUSD үшін баға туралы болжам $0.980660 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

jAsset jUSD (JUSD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, JUSD үшін болжалды баға $0.983747 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы jAsset jUSD баға статистикасы

--

$ 686.29K
$ 686.29K$ 686.29K

701.74K
701.74K 701.74K

Соңғы JUSD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, JUSD айналымдағы ұсынысы 701.74K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 686.29K.

jAsset jUSD Тарихи баға

jAsset jUSD нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, jAsset jUSD ағымдағы бағасы — 0.979721 USD. jAsset jUSD(JUSD) айналымдағы мөлшері — 701.74K JUSD. Бұл оған $686,291 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.02%
    $ -0.000220
    $ 0.990618
    $ 0.937953
  • 7 күн
    0.68%
    $ 0.006677
    $ 0.991644
    $ 0.969871
  • 30 күн
    -0.29%
    $ -0.002932
    $ 0.991644
    $ 0.969871
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, jAsset jUSD токені $-0.000220 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, jAsset jUSD токені саудаланған ең жоғары баға $0.991644 және ең төмен баға $0.969871 болды. Ол 0.68% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд JUSD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, jAsset jUSD токені -0.29% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.002932 көрсетеді. Бұл жақын арада JUSD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

jAsset jUSD (JUSD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

jAsset jUSD бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген JUSD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін jAsset jUSD бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль JUSD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар jAsset jUSD бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың JUSD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін JUSD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және jAsset jUSD болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

JUSD бағасын болжау неліктен маңызды?

JUSD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

JUSD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, JUSD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда JUSD бағасы қандай болады?
jAsset jUSD (JUSD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды JUSD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы JUSD қанша тұрады?
1 jAsset jUSD (JUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JUSD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды JUSD бағасы қандай?
jAsset jUSD (JUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 JUSD болады.
2028 жылы болжамды JUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, jAsset jUSD (JUSD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды JUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, jAsset jUSD (JUSD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы JUSD қанша тұрады?
1 jAsset jUSD (JUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JUSD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған JUSD баға болжамы қандай?
jAsset jUSD (JUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 JUSD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.