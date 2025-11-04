iLuminary Token (ILMT) Баға болжамы (USD)

iLuminary Token үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ILMT қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

iLuminary Token бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

iLuminary Token бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
iLuminary Token 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

iLuminary Token (ILMT) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, iLuminary Token 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.013176 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iLuminary Token (ILMT) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, iLuminary Token 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.013835 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iLuminary Token (ILMT) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ILMT $ 0.014527, ал өсу қарқыны 10.25%.

iLuminary Token (ILMT) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ILMT $ 0.015253, ал өсу қарқыны 15.76%.

iLuminary Token (ILMT) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ILMT $ 0.016016 және өсу қарқыны 21.55%.

iLuminary Token (ILMT) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ILMT $ 0.016817 және өсу қарқыны 27.63%.

iLuminary Token (ILMT) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы iLuminary Token бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.027393 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iLuminary Token (ILMT) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы iLuminary Token бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.044621 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.013176
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013835
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014527
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015253
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016016
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016817
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017658
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018541
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.019468
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020441
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021463
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022536
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023663
    79.59%
  • 2038
    $ 0.024846
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026089
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027393
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді iLuminary Token бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.013176
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.013178
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.013189
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.013231
    0.41%
Бүгінгі iLuminary Token (ILMT) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ILMT үшін болжанған баға: $0.013176. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған iLuminary Token (ILMT) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ILMT үшін баға туралы болжам: $0.013178. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы iLuminary Token (ILMT) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ILMT үшін баға туралы болжам $0.013189 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

iLuminary Token (ILMT) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ILMT үшін болжалды баға $0.013231 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы iLuminary Token баға статистикасы

--
----

--

$ 210.25K
$ 210.25K$ 210.25K

15.96M
15.96M 15.96M

--
----

--

Соңғы ILMT бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ILMT айналымдағы ұсынысы 15.96M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 210.25K.

iLuminary Token Тарихи баға

iLuminary Token нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, iLuminary Token ағымдағы бағасы — 0.013176 USD. iLuminary Token(ILMT) айналымдағы мөлшері — 15.96M ILMT. Бұл оған $210,254 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -21.73%
    $ -0.003658
    $ 0.016836
    $ 0.013150
  • 7 күн
    -2.09%
    $ -0.000275
    $ 0.017119
    $ 0.008458
  • 30 күн
    55.73%
    $ 0.007342
    $ 0.017119
    $ 0.008458
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, iLuminary Token токені $-0.003658 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -21.73% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, iLuminary Token токені саудаланған ең жоғары баға $0.017119 және ең төмен баға $0.008458 болды. Ол -2.09% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ILMT нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, iLuminary Token токені 55.73% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.007342 көрсетеді. Бұл жақын арада ILMT бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

iLuminary Token (ILMT) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

iLuminary Token бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ILMT токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін iLuminary Token бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ILMT токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар iLuminary Token бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ILMT болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ILMT импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және iLuminary Token болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ILMT бағасын болжау неліктен маңызды?

ILMT Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ILMT қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ILMT жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ILMT бағасы қандай болады?
iLuminary Token (ILMT) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ILMT бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ILMT қанша тұрады?
1 iLuminary Token (ILMT) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ILMT 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ILMT бағасы қандай?
iLuminary Token (ILMT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ILMT болады.
2028 жылы болжамды ILMT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, iLuminary Token (ILMT) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ILMT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, iLuminary Token (ILMT) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ILMT қанша тұрады?
1 iLuminary Token (ILMT) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ILMT 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ILMT баға болжамы қандай?
iLuminary Token (ILMT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ILMT болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.