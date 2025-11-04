iAero Protocol LIQ (LIQ) Баға болжамы (USD)

iAero Protocol LIQ үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LIQ қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

iAero Protocol LIQ бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

iAero Protocol LIQ бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:09:03 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, iAero Protocol LIQ 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.098427 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, iAero Protocol LIQ 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.103348 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LIQ $ 0.108515, ал өсу қарқыны 10.25%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LIQ $ 0.113941, ал өсу қарқыны 15.76%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LIQ $ 0.119638 және өсу қарқыны 21.55%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LIQ $ 0.125620 және өсу қарқыны 27.63%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы iAero Protocol LIQ бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.204622 сауда бағасына жетуі мүмкін.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы iAero Protocol LIQ бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.333308 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.098427
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103348
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108515
    10.25%
  • 2028
    $ 0.113941
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119638
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125620
    27.63%
  • 2031
    $ 0.131901
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138496
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.145421
    47.75%
  • 2034
    $ 0.152692
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160327
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168343
    71.03%
  • 2037
    $ 0.176760
    79.59%
  • 2038
    $ 0.185598
    88.56%
  • 2039
    $ 0.194878
    97.99%
  • 2040
    $ 0.204622
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді iAero Protocol LIQ бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.098427
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.098440
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.098521
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.098831
    0.41%
Бүгінгі iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LIQ үшін болжанған баға: $0.098427. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LIQ үшін баға туралы болжам: $0.098440. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LIQ үшін баға туралы болжам $0.098521 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LIQ үшін болжалды баға $0.098831 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы iAero Protocol LIQ баға статистикасы

----

--

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

13.36M
13.36M 13.36M

Сонымен қатар, LIQ айналымдағы ұсынысы 13.36M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.32M.

iAero Protocol LIQ Тарихи баға

iAero Protocol LIQ нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, iAero Protocol LIQ ағымдағы бағасы — 0.098427 USD. iAero Protocol LIQ(LIQ) айналымдағы мөлшері — 13.36M LIQ. Бұл оған $1,315,085 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.24%
    $ -0.000239
    $ 0.098676
    $ 0.097848
  • 7 күн
    -9.66%
    $ -0.009509
    $ 0.118252
    $ 0.075216
  • 30 күн
    -8.46%
    $ -0.008330
    $ 0.118252
    $ 0.075216
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, iAero Protocol LIQ токені $-0.000239 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.24% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, iAero Protocol LIQ токені саудаланған ең жоғары баға $0.118252 және ең төмен баға $0.075216 болды. Ол -9.66% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LIQ нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, iAero Protocol LIQ токені -8.46% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.008330 көрсетеді. Бұл жақын арада LIQ бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

iAero Protocol LIQ (LIQ) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

iAero Protocol LIQ бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LIQ токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін iAero Protocol LIQ бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LIQ токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар iAero Protocol LIQ бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LIQ болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LIQ импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және iAero Protocol LIQ болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LIQ бағасын болжау неліктен маңызды?

LIQ Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LIQ қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LIQ жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LIQ бағасы қандай болады?
iAero Protocol LIQ (LIQ) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LIQ бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LIQ қанша тұрады?
1 iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LIQ 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LIQ бағасы қандай?
iAero Protocol LIQ (LIQ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LIQ болады.
2028 жылы болжамды LIQ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, iAero Protocol LIQ (LIQ) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LIQ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, iAero Protocol LIQ (LIQ) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LIQ қанша тұрады?
1 iAero Protocol LIQ (LIQ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LIQ 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LIQ баға болжамы қандай?
iAero Protocol LIQ (LIQ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LIQ болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.