Hypha Staked AVAX (STAVAX) Баға болжамы (USD)

Hypha Staked AVAX үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта STAVAX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Hypha Staked AVAX бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Hypha Staked AVAX бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Hypha Staked AVAX 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Hypha Staked AVAX 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 34.1 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Hypha Staked AVAX 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 35.805 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға STAVAX $ 37.5952, ал өсу қарқыны 10.25%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға STAVAX $ 39.4750, ал өсу қарқыны 15.76%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға STAVAX $ 41.4487 және өсу қарқыны 21.55%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға STAVAX $ 43.5212 және өсу қарқыны 27.63%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Hypha Staked AVAX бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 70.8914 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Hypha Staked AVAX бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 115.4747 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 34.1
    0.00%
  • 2026
    $ 35.805
    5.00%
  • 2027
    $ 37.5952
    10.25%
  • 2028
    $ 39.4750
    15.76%
  • 2029
    $ 41.4487
    21.55%
  • 2030
    $ 43.5212
    27.63%
  • 2031
    $ 45.6972
    34.01%
  • 2032
    $ 47.9821
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 50.3812
    47.75%
  • 2034
    $ 52.9002
    55.13%
  • 2035
    $ 55.5453
    62.89%
  • 2036
    $ 58.3225
    71.03%
  • 2037
    $ 61.2387
    79.59%
  • 2038
    $ 64.3006
    88.56%
  • 2039
    $ 67.5156
    97.99%
  • 2040
    $ 70.8914
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Hypha Staked AVAX бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • October 5, 2025(Бүгін)
    $ 34.1
    0.00%
  • October 6, 2025(Ертең)
    $ 34.1046
    0.01%
  • October 12, 2025(Осы аптада)
    $ 34.1326
    0.10%
  • November 4, 2025(30 күн)
    $ 34.2401
    0.41%
Бүгінгі Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы туралы болжам

October 5, 2025(Бүгін) күніндегі STAVAX үшін болжанған баға: $34.1. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы туралы болжам

October 6, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын STAVAX үшін баға туралы болжам: $34.1046. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы туралы болжам

October 12, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, STAVAX үшін баға туралы болжам $34.1326 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, STAVAX үшін болжалды баға $34.2401 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Hypha Staked AVAX баға статистикасы

--
----

--

$ 29.28M
$ 29.28M$ 29.28M

858.82K
858.82K 858.82K

--
----

--

Соңғы STAVAX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, STAVAX айналымдағы ұсынысы 858.82K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 29.28M.

Hypha Staked AVAX Тарихи баға

Hypha Staked AVAX нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Hypha Staked AVAX ағымдағы бағасы — 34.1 USD. Hypha Staked AVAX(STAVAX) айналымдағы мөлшері — 858.82K STAVAX. Бұл оған $29,281,685 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.15%
    $ 0.050666
    $ 35.29
    $ 33.88
  • 7 күн
    7.10%
    $ 2.4226
    $ 35.5928
    $ 27.5248
  • 30 күн
    19.85%
    $ 6.7687
    $ 35.5928
    $ 27.5248
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Hypha Staked AVAX токені $0.050666 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.15% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Hypha Staked AVAX токені саудаланған ең жоғары баға $35.5928 және ең төмен баға $27.5248 болды. Ол 7.10% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд STAVAX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Hypha Staked AVAX токені 19.85% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $6.7687 көрсетеді. Бұл жақын арада STAVAX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Hypha Staked AVAX бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген STAVAX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Hypha Staked AVAX бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль STAVAX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Hypha Staked AVAX бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың STAVAX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін STAVAX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Hypha Staked AVAX болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

STAVAX бағасын болжау неліктен маңызды?

STAVAX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

STAVAX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, STAVAX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда STAVAX бағасы қандай болады?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды STAVAX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы STAVAX қанша тұрады?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, STAVAX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды STAVAX бағасы қандай?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 STAVAX болады.
2028 жылы болжамды STAVAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды STAVAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы STAVAX қанша тұрады?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, STAVAX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған STAVAX баға болжамы қандай?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 STAVAX болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:58:09 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.