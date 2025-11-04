Hive Dollar (HBD) Баға болжамы (USD)

Hive Dollar үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта HBD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Hive Dollar бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Hive Dollar бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Hive Dollar 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Hive Dollar (HBD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Hive Dollar 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.951711 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hive Dollar (HBD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Hive Dollar 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.999296 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hive Dollar (HBD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға HBD $ 1.0492, ал өсу қарқыны 10.25%.

Hive Dollar (HBD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға HBD $ 1.1017, ал өсу қарқыны 15.76%.

Hive Dollar (HBD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға HBD $ 1.1568 және өсу қарқыны 21.55%.

Hive Dollar (HBD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға HBD $ 1.2146 және өсу қарқыны 27.63%.

Hive Dollar (HBD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Hive Dollar бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.9785 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Hive Dollar (HBD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Hive Dollar бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.2228 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.951711
    0.00%
  • 2026
    $ 0.999296
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0492
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1017
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1568
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2146
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2753
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3391
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4061
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4764
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5502
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6277
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7091
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7945
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8843
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9785
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Hive Dollar бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.951711
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.951841
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.952623
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.955622
    0.41%
Бүгінгі Hive Dollar (HBD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі HBD үшін болжанған баға: $0.951711. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Hive Dollar (HBD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын HBD үшін баға туралы болжам: $0.951841. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Hive Dollar (HBD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, HBD үшін баға туралы болжам $0.952623 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Hive Dollar (HBD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, HBD үшін болжалды баға $0.955622 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Hive Dollar баға статистикасы

--
----

--

$ 33.06M
$ 33.06M$ 33.06M

34.76M
34.76M 34.76M

--
----

--

Соңғы HBD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, HBD айналымдағы ұсынысы 34.76M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 33.06M.

Hive Dollar Тарихи баға

Hive Dollar нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Hive Dollar ағымдағы бағасы — 0.951711 USD. Hive Dollar(HBD) айналымдағы мөлшері — 34.76M HBD. Бұл оған $33,063,146 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.05%
    $ 0.000453
    $ 1.012
    $ 0.923844
  • 7 күн
    -3.32%
    $ -0.031689
    $ 1.0160
    $ 0.924968
  • 30 күн
    -1.04%
    $ -0.009915
    $ 1.0160
    $ 0.924968
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Hive Dollar токені $0.000453 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.05% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Hive Dollar токені саудаланған ең жоғары баға $1.0160 және ең төмен баға $0.924968 болды. Ол -3.32% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд HBD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Hive Dollar токені -1.04% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.009915 көрсетеді. Бұл жақын арада HBD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Hive Dollar (HBD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Hive Dollar бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген HBD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Hive Dollar бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль HBD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Hive Dollar бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың HBD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін HBD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Hive Dollar болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

HBD бағасын болжау неліктен маңызды?

HBD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

HBD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, HBD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда HBD бағасы қандай болады?
Hive Dollar (HBD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды HBD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы HBD қанша тұрады?
1 Hive Dollar (HBD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, HBD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды HBD бағасы қандай?
Hive Dollar (HBD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 HBD болады.
2028 жылы болжамды HBD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Hive Dollar (HBD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды HBD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Hive Dollar (HBD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы HBD қанша тұрады?
1 Hive Dollar (HBD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, HBD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған HBD баға болжамы қандай?
Hive Dollar (HBD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 HBD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.