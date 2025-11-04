God The Dog (GOD) Баға болжамы (USD)

God The Dog үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта GOD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

God The Dog бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

God The Dog бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
God The Dog 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

God The Dog (GOD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, God The Dog 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000598 сауда бағасына жетуі мүмкін.

God The Dog (GOD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, God The Dog 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000628 сауда бағасына жетуі мүмкін.

God The Dog (GOD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға GOD $ 0.000659, ал өсу қарқыны 10.25%.

God The Dog (GOD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға GOD $ 0.000692, ал өсу қарқыны 15.76%.

God The Dog (GOD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға GOD $ 0.000727 және өсу қарқыны 21.55%.

God The Dog (GOD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға GOD $ 0.000763 және өсу қарқыны 27.63%.

God The Dog (GOD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы God The Dog бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.001243 сауда бағасына жетуі мүмкін.

God The Dog (GOD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы God The Dog бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002025 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000598
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000628
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000659
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000692
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000727
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000763
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000801
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000841
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000883
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000927
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000974
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001023
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001074
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001127
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001184
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001243
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді God The Dog бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000598
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000598
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000598
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000600
    0.41%
Бүгінгі God The Dog (GOD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі GOD үшін болжанған баға: $0.000598. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған God The Dog (GOD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын GOD үшін баға туралы болжам: $0.000598. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы God The Dog (GOD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, GOD үшін баға туралы болжам $0.000598 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

God The Dog (GOD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, GOD үшін болжалды баға $0.000600 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы God The Dog баға статистикасы

--
----

--

$ 592.99K
$ 592.99K$ 592.99K

991.33M
991.33M 991.33M

--
----

--

Соңғы GOD бағасы. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%.
Сонымен қатар, GOD айналымдағы ұсынысы 991.33M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 592.99K.

God The Dog Тарихи баға

God The Dog нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, God The Dog ағымдағы бағасы — 0.000598 USD. God The Dog(GOD) айналымдағы мөлшері — 991.33M GOD. Бұл оған $592,985 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -3.28%
    $ 0
    $ 0.000618
    $ 0.000581
  • 7 күн
    -30.81%
    $ -0.000184
    $ 0.002964
    $ 0.000583
  • 30 күн
    -79.83%
    $ -0.000477
    $ 0.002964
    $ 0.000583
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, God The Dog токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -3.28% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, God The Dog токені саудаланған ең жоғары баға $0.002964 және ең төмен баға $0.000583 болды. Ол -30.81% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд GOD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, God The Dog токені -79.83% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000477 көрсетеді. Бұл жақын арада GOD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

God The Dog (GOD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

God The Dog бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген GOD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін God The Dog бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль GOD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар God The Dog бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың GOD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін GOD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және God The Dog болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

GOD бағасын болжау неліктен маңызды?

GOD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

GOD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, GOD қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда GOD бағасы қандай болады?
God The Dog (GOD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды GOD бағасы келесі айда есептеледі.
2026 жылы GOD қанша тұрады?
1 God The Dog (GOD) бағасы бүгін. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, GOD 0.00% өсіп, 2026 жылы жетеді.
2027 жылы болжамды GOD бағасы қандай?
God The Dog (GOD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы 1 GOD болады.
2028 жылы болжамды GOD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, God The Dog (GOD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы есептеледі.
2029 жылы болжамды GOD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, God The Dog (GOD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы есептеледі.
2030 жылы GOD қанша тұрады?
1 God The Dog (GOD) бағасы бүгін. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, GOD 0.00% өсіп, 2030 жылы жетеді.
2040 жылға арналған GOD баға болжамы қандай?
God The Dog (GOD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы 1 GOD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.