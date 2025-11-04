Geez PNutz (PNUTZ) Баға болжамы (USD)

Geez PNutz үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта PNUTZ қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Geez PNutz бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Geez PNutz бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:14:50 (UTC+8)

Geez PNutz 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Geez PNutz (PNUTZ) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Geez PNutz 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.290892 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Geez PNutz (PNUTZ) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Geez PNutz 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.305436 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Geez PNutz (PNUTZ) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға PNUTZ $ 0.320708, ал өсу қарқыны 10.25%.

Geez PNutz (PNUTZ) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға PNUTZ $ 0.336743, ал өсу қарқыны 15.76%.

Geez PNutz (PNUTZ) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға PNUTZ $ 0.353581 және өсу қарқыны 21.55%.

Geez PNutz (PNUTZ) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға PNUTZ $ 0.371260 және өсу қарқыны 27.63%.

Geez PNutz (PNUTZ) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Geez PNutz бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.604743 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Geez PNutz (PNUTZ) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Geez PNutz бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.985063 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.290892
    0.00%
  • 2026
    $ 0.305436
    5.00%
  • 2027
    $ 0.320708
    10.25%
  • 2028
    $ 0.336743
    15.76%
  • 2029
    $ 0.353581
    21.55%
  • 2030
    $ 0.371260
    27.63%
  • 2031
    $ 0.389823
    34.01%
  • 2032
    $ 0.409314
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.429779
    47.75%
  • 2034
    $ 0.451268
    55.13%
  • 2035
    $ 0.473832
    62.89%
  • 2036
    $ 0.497524
    71.03%
  • 2037
    $ 0.522400
    79.59%
  • 2038
    $ 0.548520
    88.56%
  • 2039
    $ 0.575946
    97.99%
  • 2040
    $ 0.604743
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Geez PNutz бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.290892
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.290931
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.291170
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.292087
    0.41%
Бүгінгі Geez PNutz (PNUTZ) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі PNUTZ үшін болжанған баға: $0.290892. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Geez PNutz (PNUTZ) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын PNUTZ үшін баға туралы болжам: $0.290931. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Geez PNutz (PNUTZ) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, PNUTZ үшін баға туралы болжам $0.291170 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Geez PNutz (PNUTZ) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, PNUTZ үшін болжалды баға $0.292087 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Geez PNutz баға статистикасы

--

$ 117.23K
$ 117.23K$ 117.23K

403.00K
403.00K 403.00K

Соңғы PNUTZ бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, PNUTZ айналымдағы ұсынысы 403.00K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 117.23K.

Geez PNutz Тарихи баға

Geez PNutz нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Geez PNutz ағымдағы бағасы — 0.290892 USD. Geez PNutz(PNUTZ) айналымдағы мөлшері — 403.00K PNUTZ. Бұл оған $117,229 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    14.92%
    $ 0.037755
    $ 0.293014
    $ 0.222266
  • 7 күн
    -1.43%
    $ -0.004182
    $ 0.415346
    $ 0.222266
  • 30 күн
    -27.50%
    $ -0.079995
    $ 0.415346
    $ 0.222266
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Geez PNutz токені $0.037755 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 14.92% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Geez PNutz токені саудаланған ең жоғары баға $0.415346 және ең төмен баға $0.222266 болды. Ол -1.43% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд PNUTZ нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Geez PNutz токені -27.50% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.079995 көрсетеді. Бұл жақын арада PNUTZ бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Geez PNutz (PNUTZ) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Geez PNutz бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген PNUTZ токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Geez PNutz бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль PNUTZ токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Geez PNutz бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың PNUTZ болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін PNUTZ импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Geez PNutz болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

PNUTZ бағасын болжау неліктен маңызды?

PNUTZ Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

PNUTZ қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, PNUTZ жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда PNUTZ бағасы қандай болады?
Geez PNutz (PNUTZ) баға болжау құралына сәйкес, болжамды PNUTZ бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы PNUTZ қанша тұрады?
1 Geez PNutz (PNUTZ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PNUTZ 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды PNUTZ бағасы қандай?
Geez PNutz (PNUTZ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 PNUTZ болады.
2028 жылы болжамды PNUTZ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Geez PNutz (PNUTZ) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды PNUTZ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Geez PNutz (PNUTZ) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы PNUTZ қанша тұрады?
1 Geez PNutz (PNUTZ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PNUTZ 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған PNUTZ баға болжамы қандай?
Geez PNutz (PNUTZ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 PNUTZ болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.