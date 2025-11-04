Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Баға болжамы (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AIDAUSDC қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:06:54 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Gaib AI Dollar Alpha USDC 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.990857 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Gaib AI Dollar Alpha USDC 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0403 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AIDAUSDC $ 1.0924, ал өсу қарқыны 10.25%.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AIDAUSDC $ 1.1470, ал өсу қарқыны 15.76%.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AIDAUSDC $ 1.2043 және өсу қарқыны 21.55%.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AIDAUSDC $ 1.2646 және өсу қарқыны 27.63%.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0599 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3553 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.990857
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0403
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0924
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1470
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2043
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2646
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3278
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3942
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4639
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5371
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6140
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6947
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7794
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8684
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9618
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0599
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.990857
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.990992
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.991807
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.994929
    0.41%
Бүгінгі Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AIDAUSDC үшін болжанған баға: $0.990857. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AIDAUSDC үшін баға туралы болжам: $0.990992. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AIDAUSDC үшін баға туралы болжам $0.991807 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AIDAUSDC үшін болжалды баға $0.994929 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Gaib AI Dollar Alpha USDC баға статистикасы

--
----

--

$ 113.88M
$ 113.88M$ 113.88M

114.77M
114.77M 114.77M

--
----

--

Соңғы AIDAUSDC бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, AIDAUSDC айналымдағы ұсынысы 114.77M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 113.88M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC Тарихи баға

Gaib AI Dollar Alpha USDC нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Gaib AI Dollar Alpha USDC ағымдағы бағасы — 0.990857 USD. Gaib AI Dollar Alpha USDC(AIDAUSDC) айналымдағы мөлшері — 114.77M AIDAUSDC. Бұл оған $113,881,009 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.39%
    $ 0.003885
    $ 0.994128
    $ 0.982071
  • 7 күн
    -0.49%
    $ -0.004898
    $ 1.0000
    $ 0.969906
  • 30 күн
    -0.81%
    $ -0.008084
    $ 1.0000
    $ 0.969906
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Gaib AI Dollar Alpha USDC токені $0.003885 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.39% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Gaib AI Dollar Alpha USDC токені саудаланған ең жоғары баға $1.0000 және ең төмен баға $0.969906 болды. Ол -0.49% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AIDAUSDC нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Gaib AI Dollar Alpha USDC токені -0.81% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.008084 көрсетеді. Бұл жақын арада AIDAUSDC бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Gaib AI Dollar Alpha USDC бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AIDAUSDC токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Gaib AI Dollar Alpha USDC бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AIDAUSDC токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Gaib AI Dollar Alpha USDC бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AIDAUSDC болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AIDAUSDC импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Gaib AI Dollar Alpha USDC болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AIDAUSDC бағасын болжау неліктен маңызды?

AIDAUSDC Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AIDAUSDC қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AIDAUSDC жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AIDAUSDC бағасы қандай болады?
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AIDAUSDC бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AIDAUSDC қанша тұрады?
1 Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AIDAUSDC 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AIDAUSDC бағасы қандай?
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AIDAUSDC болады.
2028 жылы болжамды AIDAUSDC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AIDAUSDC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AIDAUSDC қанша тұрады?
1 Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AIDAUSDC 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AIDAUSDC баға болжамы қандай?
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AIDAUSDC болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:06:54 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.