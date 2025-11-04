Full Moon (FM) Баға болжамы (USD)

Full Moon үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта FM қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Full Moon бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Full Moon бағасын болжау
--
----
0,00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:06:40 (UTC+8)

Full Moon 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Full Moon (FM) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Full Moon 0,00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0,009656 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Full Moon (FM) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Full Moon 5,00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0,010139 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Full Moon (FM) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға FM $ 0,010646, ал өсу қарқыны 10,25%.

Full Moon (FM) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға FM $ 0,011178, ал өсу қарқыны 15,76%.

Full Moon (FM) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға FM $ 0,011737 және өсу қарқыны 21,55%.

Full Moon (FM) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға FM $ 0,012324 және өсу қарқыны 27,63%.

Full Moon (FM) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Full Moon бағасы 107,89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0,020075 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Full Moon (FM) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Full Moon бағасы 238,64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0,032700 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0,009656
    0,00%
  • 2026
    $ 0,010139
    5,00%
  • 2027
    $ 0,010646
    10,25%
  • 2028
    $ 0,011178
    15,76%
  • 2029
    $ 0,011737
    21,55%
  • 2030
    $ 0,012324
    27,63%
  • 2031
    $ 0,012940
    34,01%
  • 2032
    $ 0,013587
    40,71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0,014267
    47,75%
  • 2034
    $ 0,014980
    55,13%
  • 2035
    $ 0,015729
    62,89%
  • 2036
    $ 0,016516
    71,03%
  • 2037
    $ 0,017341
    79,59%
  • 2038
    $ 0,018209
    88,56%
  • 2039
    $ 0,019119
    97,99%
  • 2040
    $ 0,020075
    107,89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Full Moon бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0,009656
    0,00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0,009657
    0,01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0,009665
    0,10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0,009696
    0,41%
Бүгінгі Full Moon (FM) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі FM үшін болжанған баға: $0,009656. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Full Moon (FM) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын FM үшін баға туралы болжам: $0,009657. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Full Moon (FM) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, FM үшін баға туралы болжам $0,009665 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Full Moon (FM) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, FM үшін болжалды баға $0,009696 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Full Moon баға статистикасы

--
----

--

$ 5,20M
$ 5,20M$ 5,20M

538,80M
538,80M 538,80M

--
----

--

Соңғы FM бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0,00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, FM айналымдағы ұсынысы 538,80M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5,20M.

Full Moon Тарихи баға

Full Moon нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Full Moon ағымдағы бағасы — 0,009656 USD. Full Moon(FM) айналымдағы мөлшері — 538,80M FM. Бұл оған $5 203 010 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -13,15%
    $ -0,001463
    $ 0,011240
    $ 0,009354
  • 7 күн
    -15,79%
    $ -0,001525
    $ 0,016479
    $ 0,009481
  • 30 күн
    -41,12%
    $ -0,003971
    $ 0,016479
    $ 0,009481
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Full Moon токені $-0,001463 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -13,15% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Full Moon токені саудаланған ең жоғары баға $0,016479 және ең төмен баға $0,009481 болды. Ол -15,79% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд FM нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Full Moon токені -41,12% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0,003971 көрсетеді. Бұл жақын арада FM бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Full Moon (FM) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Full Moon бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген FM токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Full Moon бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль FM токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Full Moon бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың FM болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін FM импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Full Moon болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

FM бағасын болжау неліктен маңызды?

FM Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

FM қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, FM жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда FM бағасы қандай болады?
Full Moon (FM) баға болжау құралына сәйкес, болжамды FM бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы FM қанша тұрады?
1 Full Moon (FM) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FM 0,00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды FM бағасы қандай?
Full Moon (FM) жыл сайын 0,00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 FM болады.
2028 жылы болжамды FM бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Full Moon (FM) 0,00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды FM бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Full Moon (FM) 0,00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы FM қанша тұрады?
1 Full Moon (FM) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FM 0,00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған FM баға болжамы қандай?
Full Moon (FM) жыл сайын 0,00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 FM болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:06:40 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.