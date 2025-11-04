first AI actress (TILLY) Баға болжамы (USD)

first AI actress үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TILLY қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

first AI actress бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

first AI actress бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:13:55 (UTC+8)

first AI actress 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

first AI actress (TILLY) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, first AI actress 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000012 сауда бағасына жетуі мүмкін.

first AI actress (TILLY) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, first AI actress 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000012 сауда бағасына жетуі мүмкін.

first AI actress (TILLY) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TILLY $ 0.000013, ал өсу қарқыны 10.25%.

first AI actress (TILLY) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TILLY $ 0.000013, ал өсу қарқыны 15.76%.

first AI actress (TILLY) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TILLY $ 0.000014 және өсу қарқыны 21.55%.

first AI actress (TILLY) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TILLY $ 0.000015 және өсу қарқыны 27.63%.

first AI actress (TILLY) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы first AI actress бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000025 сауда бағасына жетуі мүмкін.

first AI actress (TILLY) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы first AI actress бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000040 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000012
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000012
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000013
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000013
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000014
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000015
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000016
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000017
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000017
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000018
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000019
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000020
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000021
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000022
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000023
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000025
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді first AI actress бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000012
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000012
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000012
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000012
    0.41%
Бүгінгі first AI actress (TILLY) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TILLY үшін болжанған баға: $0.000012. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған first AI actress (TILLY) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TILLY үшін баға туралы болжам: $0.000012. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы first AI actress (TILLY) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TILLY үшін баға туралы болжам $0.000012 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

first AI actress (TILLY) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TILLY үшін болжалды баға $0.000012 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы first AI actress баға статистикасы

$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K

999.57M
999.57M 999.57M

Соңғы TILLY бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TILLY айналымдағы ұсынысы 999.57M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 12.09K.

first AI actress Тарихи баға

first AI actress нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, first AI actress ағымдағы бағасы — 0.000012 USD. first AI actress(TILLY) айналымдағы мөлшері — 999.57M TILLY. Бұл оған $12,088.9 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -8.77%
    $ 0
    $ 0.000015
    $ 0.000011
  • 7 күн
    -30.82%
    $ -0.000003
    $ 0.000050
    $ 0.000011
  • 30 күн
    -74.71%
    $ -0.000009
    $ 0.000050
    $ 0.000011
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, first AI actress токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -8.77% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, first AI actress токені саудаланған ең жоғары баға $0.000050 және ең төмен баға $0.000011 болды. Ол -30.82% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TILLY нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, first AI actress токені -74.71% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000009 көрсетеді. Бұл жақын арада TILLY бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

first AI actress (TILLY) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

first AI actress бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TILLY токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін first AI actress бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TILLY токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар first AI actress бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TILLY болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TILLY импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және first AI actress болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TILLY бағасын болжау неліктен маңызды?

TILLY Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TILLY қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TILLY жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TILLY бағасы қандай болады?
first AI actress (TILLY) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TILLY бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TILLY қанша тұрады?
1 first AI actress (TILLY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TILLY 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TILLY бағасы қандай?
first AI actress (TILLY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TILLY болады.
2028 жылы болжамды TILLY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, first AI actress (TILLY) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TILLY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, first AI actress (TILLY) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TILLY қанша тұрады?
1 first AI actress (TILLY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TILLY 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TILLY баға болжамы қандай?
first AI actress (TILLY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TILLY болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.