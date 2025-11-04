Evil Larry (LARRY) Баға болжамы (USD)

Evil Larry үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LARRY қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Evil Larry бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Evil Larry бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:05:30 (UTC+8)

Evil Larry 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Evil Larry (LARRY) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Evil Larry 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.002893 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evil Larry (LARRY) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Evil Larry 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.003037 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evil Larry (LARRY) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LARRY $ 0.003189, ал өсу қарқыны 10.25%.

Evil Larry (LARRY) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LARRY $ 0.003349, ал өсу қарқыны 15.76%.

Evil Larry (LARRY) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LARRY $ 0.003516 және өсу қарқыны 21.55%.

Evil Larry (LARRY) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LARRY $ 0.003692 және өсу қарқыны 27.63%.

Evil Larry (LARRY) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Evil Larry бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.006014 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evil Larry (LARRY) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Evil Larry бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.009797 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.002893
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003037
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003189
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003349
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003516
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003692
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003877
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004071
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.004274
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004488
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004712
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004948
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005195
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005455
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005728
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006014
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Evil Larry бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.002893
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.002893
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.002896
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.002905
    0.41%
Бүгінгі Evil Larry (LARRY) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LARRY үшін болжанған баға: $0.002893. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Evil Larry (LARRY) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LARRY үшін баға туралы болжам: $0.002893. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Evil Larry (LARRY) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LARRY үшін баға туралы болжам $0.002896 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Evil Larry (LARRY) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LARRY үшін болжалды баға $0.002905 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Evil Larry баға статистикасы

--

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

998.47M
998.47M 998.47M

Соңғы LARRY бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, LARRY айналымдағы ұсынысы 998.47M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.92M.

Evil Larry Тарихи баға

Evil Larry нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Evil Larry ағымдағы бағасы — 0.002893 USD. Evil Larry(LARRY) айналымдағы мөлшері — 998.47M LARRY. Бұл оған $2,920,337 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -12.90%
    $ -0.000428
    $ 0.003321
    $ 0.002846
  • 7 күн
    -47.07%
    $ -0.001361
    $ 0.021011
    $ 0.002862
  • 30 күн
    -86.14%
    $ -0.002492
    $ 0.021011
    $ 0.002862
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Evil Larry токені $-0.000428 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -12.90% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Evil Larry токені саудаланған ең жоғары баға $0.021011 және ең төмен баға $0.002862 болды. Ол -47.07% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LARRY нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Evil Larry токені -86.14% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.002492 көрсетеді. Бұл жақын арада LARRY бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Evil Larry (LARRY) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Evil Larry бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LARRY токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Evil Larry бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LARRY токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Evil Larry бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LARRY болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LARRY импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Evil Larry болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LARRY бағасын болжау неліктен маңызды?

LARRY Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LARRY қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LARRY жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LARRY бағасы қандай болады?
Evil Larry (LARRY) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LARRY бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LARRY қанша тұрады?
1 Evil Larry (LARRY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LARRY 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LARRY бағасы қандай?
Evil Larry (LARRY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LARRY болады.
2028 жылы болжамды LARRY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Evil Larry (LARRY) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LARRY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Evil Larry (LARRY) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LARRY қанша тұрады?
1 Evil Larry (LARRY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LARRY 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LARRY баға болжамы қандай?
Evil Larry (LARRY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LARRY болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.