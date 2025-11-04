Etherex Liquid Staking Token (REX33) Баға болжамы (USD)

Etherex Liquid Staking Token үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта REX33 қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Etherex Liquid Staking Token бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Etherex Liquid Staking Token бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:05:12 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Etherex Liquid Staking Token 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.133527 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Etherex Liquid Staking Token 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.140203 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға REX33 $ 0.147213, ал өсу қарқыны 10.25%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға REX33 $ 0.154574, ал өсу қарқыны 15.76%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға REX33 $ 0.162302 және өсу қарқыны 21.55%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға REX33 $ 0.170418 және өсу қарқыны 27.63%.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Etherex Liquid Staking Token бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.277593 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Etherex Liquid Staking Token бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.452169 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.133527
    0.00%
  • 2026
    $ 0.140203
    5.00%
  • 2027
    $ 0.147213
    10.25%
  • 2028
    $ 0.154574
    15.76%
  • 2029
    $ 0.162302
    21.55%
  • 2030
    $ 0.170418
    27.63%
  • 2031
    $ 0.178938
    34.01%
  • 2032
    $ 0.187885
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.197280
    47.75%
  • 2034
    $ 0.207144
    55.13%
  • 2035
    $ 0.217501
    62.89%
  • 2036
    $ 0.228376
    71.03%
  • 2037
    $ 0.239795
    79.59%
  • 2038
    $ 0.251785
    88.56%
  • 2039
    $ 0.264374
    97.99%
  • 2040
    $ 0.277593
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Etherex Liquid Staking Token бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.133527
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.133545
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.133655
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.134075
    0.41%
Бүгінгі Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі REX33 үшін болжанған баға: $0.133527. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын REX33 үшін баға туралы болжам: $0.133545. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, REX33 үшін баға туралы болжам $0.133655 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, REX33 үшін болжалды баға $0.134075 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Etherex Liquid Staking Token баға статистикасы

--
----

--

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

87.89M
87.89M 87.89M

--
----

--

Соңғы REX33 бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, REX33 айналымдағы ұсынысы 87.89M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 11.73M.

Etherex Liquid Staking Token Тарихи баға

Etherex Liquid Staking Token нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Etherex Liquid Staking Token ағымдағы бағасы — 0.133527 USD. Etherex Liquid Staking Token(REX33) айналымдағы мөлшері — 87.89M REX33. Бұл оған $11,725,095 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -20.01%
    $ -0.033414
    $ 0.166941
    $ 0.12892
  • 7 күн
    -35.93%
    $ -0.047985
    $ 0.393909
    $ 0.130816
  • 30 күн
    -65.57%
    $ -0.087556
    $ 0.393909
    $ 0.130816
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Etherex Liquid Staking Token токені $-0.033414 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -20.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Etherex Liquid Staking Token токені саудаланған ең жоғары баға $0.393909 және ең төмен баға $0.130816 болды. Ол -35.93% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд REX33 нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Etherex Liquid Staking Token токені -65.57% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.087556 көрсетеді. Бұл жақын арада REX33 бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Etherex Liquid Staking Token бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген REX33 токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Etherex Liquid Staking Token бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль REX33 токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Etherex Liquid Staking Token бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың REX33 болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін REX33 импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Etherex Liquid Staking Token болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

REX33 бағасын болжау неліктен маңызды?

REX33 Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

REX33 қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, REX33 жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда REX33 бағасы қандай болады?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) баға болжау құралына сәйкес, болжамды REX33 бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы REX33 қанша тұрады?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, REX33 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды REX33 бағасы қандай?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 REX33 болады.
2028 жылы болжамды REX33 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Etherex Liquid Staking Token (REX33) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды REX33 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Etherex Liquid Staking Token (REX33) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы REX33 қанша тұрады?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, REX33 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған REX33 баға болжамы қандай?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 REX33 болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:05:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.