CrowdStrike xStock (CRWDX) Баға болжамы (USD)

CrowdStrike xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CRWDX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

CrowdStrike xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

CrowdStrike xStock бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:10:32 (UTC+8)

CrowdStrike xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, CrowdStrike xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 552.16 сауда бағасына жетуі мүмкін.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, CrowdStrike xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 579.768 сауда бағасына жетуі мүмкін.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CRWDX $ 608.7564, ал өсу қарқыны 10.25%.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CRWDX $ 639.1942, ал өсу қарқыны 15.76%.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CRWDX $ 671.1539 және өсу қарқыны 21.55%.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CRWDX $ 704.7116 және өсу қарқыны 27.63%.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы CrowdStrike xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,147.9009 сауда бағасына жетуі мүмкін.

CrowdStrike xStock (CRWDX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы CrowdStrike xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,869.8097 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 552.16
    0.00%
  • 2026
    $ 579.768
    5.00%
  • 2027
    $ 608.7564
    10.25%
  • 2028
    $ 639.1942
    15.76%
  • 2029
    $ 671.1539
    21.55%
  • 2030
    $ 704.7116
    27.63%
  • 2031
    $ 739.9472
    34.01%
  • 2032
    $ 776.9445
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 815.7917
    47.75%
  • 2034
    $ 856.5813
    55.13%
  • 2035
    $ 899.4104
    62.89%
  • 2036
    $ 944.3809
    71.03%
  • 2037
    $ 991.6000
    79.59%
  • 2038
    $ 1,041.1800
    88.56%
  • 2039
    $ 1,093.2390
    97.99%
  • 2040
    $ 1,147.9009
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді CrowdStrike xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 552.16
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 552.2356
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 552.6894
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 554.4291
    0.41%
Бүгінгі CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CRWDX үшін болжанған баға: $552.16. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CRWDX үшін баға туралы болжам: $552.2356. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CRWDX үшін баға туралы болжам $552.6894 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CRWDX үшін болжалды баға $554.4291 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы CrowdStrike xStock баға статистикасы

--
----

--

$ 244.88K
$ 244.88K$ 244.88K

443.50
443.50 443.50

--
----

--

Соңғы CRWDX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, CRWDX айналымдағы ұсынысы 443.50 және жалпы нарықтық капитализациясы $ 244.88K.

CrowdStrike xStock Тарихи баға

CrowdStrike xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, CrowdStrike xStock ағымдағы бағасы — 552.16 USD. CrowdStrike xStock(CRWDX) айналымдағы мөлшері — 443.50 CRWDX. Бұл оған $244,882 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    1.68%
    $ 9.14
    $ 559.32
    $ 543.01
  • 7 күн
    4.42%
    $ 24.4050
    $ 555.2505
    $ 490.0327
  • 30 күн
    12.68%
    $ 70.0354
    $ 555.2505
    $ 490.0327
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, CrowdStrike xStock токені $9.14 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 1.68% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, CrowdStrike xStock токені саудаланған ең жоғары баға $555.2505 және ең төмен баға $490.0327 болды. Ол 4.42% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CRWDX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, CrowdStrike xStock токені 12.68% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $70.0354 көрсетеді. Бұл жақын арада CRWDX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

CrowdStrike xStock (CRWDX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

CrowdStrike xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CRWDX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін CrowdStrike xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CRWDX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар CrowdStrike xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CRWDX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CRWDX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және CrowdStrike xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CRWDX бағасын болжау неліктен маңызды?

CRWDX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CRWDX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CRWDX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CRWDX бағасы қандай болады?
CrowdStrike xStock (CRWDX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CRWDX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CRWDX қанша тұрады?
1 CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRWDX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CRWDX бағасы қандай?
CrowdStrike xStock (CRWDX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRWDX болады.
2028 жылы болжамды CRWDX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, CrowdStrike xStock (CRWDX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CRWDX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, CrowdStrike xStock (CRWDX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CRWDX қанша тұрады?
1 CrowdStrike xStock (CRWDX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CRWDX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CRWDX баға болжамы қандай?
CrowdStrike xStock (CRWDX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CRWDX болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:10:32 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.