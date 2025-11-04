Catalyse AI (CAI) Баға болжамы (USD)

Catalyse AI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CAI қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Catalyse AI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Catalyse AI бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:49:01 (UTC+8)

Catalyse AI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Catalyse AI (CAI) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Catalyse AI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.003368 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Catalyse AI (CAI) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Catalyse AI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.003537 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Catalyse AI (CAI) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CAI $ 0.003713, ал өсу қарқыны 10.25%.

Catalyse AI (CAI) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CAI $ 0.003899, ал өсу қарқыны 15.76%.

Catalyse AI (CAI) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CAI $ 0.004094 және өсу қарқыны 21.55%.

Catalyse AI (CAI) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CAI $ 0.004299 және өсу қарқыны 27.63%.

Catalyse AI (CAI) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Catalyse AI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.007003 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Catalyse AI (CAI) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Catalyse AI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.011407 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.003368
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003537
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003713
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003899
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004094
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004299
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004514
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004740
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.004977
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005225
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005487
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005761
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006049
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006352
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006669
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007003
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Catalyse AI бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.003368
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.003369
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.003371
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.003382
    0.41%
Бүгінгі Catalyse AI (CAI) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CAI үшін болжанған баға: $0.003368. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Catalyse AI (CAI) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CAI үшін баға туралы болжам: $0.003369. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Catalyse AI (CAI) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CAI үшін баға туралы болжам $0.003371 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Catalyse AI (CAI) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CAI үшін болжалды баға $0.003382 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Catalyse AI баға статистикасы

--
----

--

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Соңғы CAI бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, CAI айналымдағы ұсынысы 100.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 336.87K.

Catalyse AI Тарихи баға

Catalyse AI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Catalyse AI ағымдағы бағасы — 0.003368 USD. Catalyse AI(CAI) айналымдағы мөлшері — 100.00M CAI. Бұл оған $336,870 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 күн
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Catalyse AI токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Catalyse AI токені саудаланған ең жоғары баға $-- және ең төмен баға $-- болды. Ол 0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CAI нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Catalyse AI токені 0.00% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0 көрсетеді. Бұл жақын арада CAI бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Catalyse AI (CAI) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Catalyse AI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CAI токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Catalyse AI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CAI токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Catalyse AI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CAI болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CAI импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Catalyse AI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CAI бағасын болжау неліктен маңызды?

CAI Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CAI қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CAI жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CAI бағасы қандай болады?
Catalyse AI (CAI) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CAI бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CAI қанша тұрады?
1 Catalyse AI (CAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CAI 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CAI бағасы қандай?
Catalyse AI (CAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CAI болады.
2028 жылы болжамды CAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Catalyse AI (CAI) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Catalyse AI (CAI) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CAI қанша тұрады?
1 Catalyse AI (CAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CAI 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CAI баға болжамы қандай?
Catalyse AI (CAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CAI болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:49:01 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.