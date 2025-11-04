Cap USD (CUSD) Баға болжамы (USD)

Cap USD үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CUSD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Cap USD бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Cap USD бағасын болжау


0.00%
USD
Нақты
Болжам
Cap USD 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Cap USD (CUSD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Cap USD 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cap USD (CUSD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Cap USD 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.05 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cap USD (CUSD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CUSD $ 1.1025, ал өсу қарқыны 10.25%.

Cap USD (CUSD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CUSD $ 1.1576, ал өсу қарқыны 15.76%.

Cap USD (CUSD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CUSD $ 1.2155 және өсу қарқыны 21.55%.

Cap USD (CUSD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CUSD $ 1.2762 және өсу қарқыны 27.63%.

Cap USD (CUSD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Cap USD бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0789 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Cap USD (CUSD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Cap USD бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3863 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.05
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1025
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1576
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2155
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2762
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3400
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4071
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4774
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5513
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6288
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7103
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7958
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8856
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9799
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0789
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Cap USD бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.0001
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0009
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0041
    0.41%
Бүгінгі Cap USD (CUSD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CUSD үшін болжанған баға: $1. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Cap USD (CUSD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CUSD үшін баға туралы болжам: $1.0001. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Cap USD (CUSD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CUSD үшін баға туралы болжам $1.0009 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Cap USD (CUSD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CUSD үшін болжалды баға $1.0041 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Cap USD баға статистикасы




--

$ 290.90M
$ 290.90M$ 290.90M

290.96M
290.96M 290.96M




--

Соңғы CUSD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, CUSD айналымдағы ұсынысы 290.96M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 290.90M.

Cap USD Тарихи баға

Cap USD нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Cap USD ағымдағы бағасы — 1 USD. Cap USD(CUSD) айналымдағы мөлшері — 290.96M CUSD. Бұл оған $290,899,019 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.05%
    $ 0.000539
    $ 1.009
    $ 0.991046
  • 7 күн
    0.17%
    $ 0.001742
    $ 1.0062
    $ 0.995802
  • 30 күн
    0.07%
    $ 0.000674
    $ 1.0062
    $ 0.995802
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Cap USD токені $0.000539 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.05% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Cap USD токені саудаланған ең жоғары баға $1.0062 және ең төмен баға $0.995802 болды. Ол 0.17% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CUSD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Cap USD токені 0.07% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.000674 көрсетеді. Бұл жақын арада CUSD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Cap USD (CUSD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Cap USD бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CUSD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Cap USD бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CUSD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Cap USD бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CUSD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CUSD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Cap USD болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CUSD бағасын болжау неліктен маңызды?

CUSD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CUSD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CUSD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CUSD бағасы қандай болады?
Cap USD (CUSD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CUSD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CUSD қанша тұрады?
1 Cap USD (CUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CUSD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CUSD бағасы қандай?
Cap USD (CUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CUSD болады.
2028 жылы болжамды CUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Cap USD (CUSD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Cap USD (CUSD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CUSD қанша тұрады?
1 Cap USD (CUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CUSD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CUSD баға болжамы қандай?
Cap USD (CUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CUSD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.