Broadcom xStock (AVGOX) Баға болжамы (USD)

Broadcom xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AVGOX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Broadcom xStock бағасын болжау
Broadcom xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Broadcom xStock (AVGOX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Broadcom xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 362.01 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Broadcom xStock (AVGOX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Broadcom xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 380.1105 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Broadcom xStock (AVGOX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AVGOX $ 399.1160, ал өсу қарқыны 10.25%.

Broadcom xStock (AVGOX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AVGOX $ 419.0718, ал өсу қарқыны 15.76%.

Broadcom xStock (AVGOX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AVGOX $ 440.0254 және өсу қарқыны 21.55%.

Broadcom xStock (AVGOX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AVGOX $ 462.0266 және өсу қарқыны 27.63%.

Broadcom xStock (AVGOX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Broadcom xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 752.5927 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Broadcom xStock (AVGOX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Broadcom xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,225.8943 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Broadcom xStock бағасы туралы болжам

Ағымдағы Broadcom xStock баға статистикасы

Broadcom xStock Тарихи баға

Broadcom xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Broadcom xStock ағымдағы бағасы — 362.01 USD. Broadcom xStock(AVGOX) айналымдағы мөлшері — 2.40K AVGOX. Бұл оған $868,810 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -2.13%
    $ -7.9132
    $ 374.37
    $ 362.01
  • 7 күн
    -0.30%
    $ -1.0874
    $ 389.0386
    $ 337.6390
  • 30 күн
    7.22%
    $ 26.1293
    $ 389.0386
    $ 337.6390
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Broadcom xStock токені $-7.9132 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -2.13% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Broadcom xStock токені саудаланған ең жоғары баға $389.0386 және ең төмен баға $337.6390 болды. Ол -0.30% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AVGOX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Broadcom xStock токені 7.22% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $26.1293 көрсетеді. Бұл жақын арада AVGOX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Broadcom xStock (AVGOX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Broadcom xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AVGOX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Broadcom xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AVGOX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Broadcom xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AVGOX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AVGOX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Broadcom xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AVGOX бағасын болжау неліктен маңызды?

AVGOX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AVGOX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AVGOX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AVGOX бағасы қандай болады?
Broadcom xStock (AVGOX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AVGOX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AVGOX қанша тұрады?
1 Broadcom xStock (AVGOX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AVGOX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AVGOX бағасы қандай?
Broadcom xStock (AVGOX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AVGOX болады.
2028 жылы болжамды AVGOX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Broadcom xStock (AVGOX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AVGOX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Broadcom xStock (AVGOX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AVGOX қанша тұрады?
1 Broadcom xStock (AVGOX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AVGOX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AVGOX баға болжамы қандай?
Broadcom xStock (AVGOX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AVGOX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.