BRO on BASE (BRO) Баға болжамы (USD)

BRO on BASE үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта BRO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

BRO on BASE бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

BRO on BASE бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:27:25 (UTC+8)

BRO on BASE 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

BRO on BASE (BRO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, BRO on BASE 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BRO on BASE (BRO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, BRO on BASE 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BRO on BASE (BRO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға BRO $ 0, ал өсу қарқыны 10.25%.

BRO on BASE (BRO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға BRO $ 0, ал өсу қарқыны 15.76%.

BRO on BASE (BRO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға BRO $ 0 және өсу қарқыны 21.55%.

BRO on BASE (BRO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға BRO $ 0 және өсу қарқыны 27.63%.

BRO on BASE (BRO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы BRO on BASE бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

BRO on BASE (BRO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы BRO on BASE бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді BRO on BASE бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0
    0.41%
Бүгінгі BRO on BASE (BRO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі BRO үшін болжанған баға: $0. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған BRO on BASE (BRO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын BRO үшін баға туралы болжам: $0. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы BRO on BASE (BRO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, BRO үшін баға туралы болжам $0 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

BRO on BASE (BRO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, BRO үшін болжалды баға $0 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы BRO on BASE баға статистикасы

--
----

--

$ 14.14K
$ 14.14K$ 14.14K

900.07M
900.07M 900.07M

--
----

--

Соңғы BRO бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, BRO айналымдағы ұсынысы 900.07M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 14.14K.

BRO on BASE Тарихи баға

BRO on BASE нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, BRO on BASE ағымдағы бағасы — 0 USD. BRO on BASE(BRO) айналымдағы мөлшері — 900.07M BRO. Бұл оған $14,141.88 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    1.25%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -20.18%
    $ 0
    $ 0.000029
    $ 0.000015
  • 30 күн
    -46.08%
    $ 0
    $ 0.000029
    $ 0.000015
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, BRO on BASE токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 1.25% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, BRO on BASE токені саудаланған ең жоғары баға $0.000029 және ең төмен баға $0.000015 болды. Ол -20.18% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд BRO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, BRO on BASE токені -46.08% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0 көрсетеді. Бұл жақын арада BRO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

BRO on BASE (BRO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

BRO on BASE бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген BRO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін BRO on BASE бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль BRO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар BRO on BASE бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың BRO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін BRO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және BRO on BASE болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

BRO бағасын болжау неліктен маңызды?

BRO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

BRO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, BRO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда BRO бағасы қандай болады?
BRO on BASE (BRO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды BRO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы BRO қанша тұрады?
1 BRO on BASE (BRO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BRO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды BRO бағасы қандай?
BRO on BASE (BRO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 BRO болады.
2028 жылы болжамды BRO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, BRO on BASE (BRO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды BRO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, BRO on BASE (BRO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы BRO қанша тұрады?
1 BRO on BASE (BRO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BRO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған BRO баға болжамы қандай?
BRO on BASE (BRO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 BRO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.