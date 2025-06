BasisOS by Virtuals Тарихи баға

BasisOS by Virtuals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, BasisOS by Virtuals ағымдағы бағасы — 0.02371062 USD. BasisOS by Virtuals(BIOS) айналымдағы мөлшері — 540.00M BIOS. Бұл оған $13.04M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең Өзгерту(%) Өзгерту(USD) Жоғары Төмен 24 сағат 4.36% $ 0.000989 $ 0.027555 $ 0.021273

7 күн -31.54% $ -0.007479 $ 0.036460 $ 0.016996

30 күн 31.94% $ 0.007573 $ 0.036460 $ 0.016996