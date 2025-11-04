Avocado DAO (AVG) Баға болжамы (USD)

Avocado DAO үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AVG қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Avocado DAO бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Avocado DAO бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:40:48 (UTC+8)

Avocado DAO 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Avocado DAO (AVG) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Avocado DAO 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004916 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Avocado DAO (AVG) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Avocado DAO 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.005162 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Avocado DAO (AVG) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AVG $ 0.005420, ал өсу қарқыны 10.25%.

Avocado DAO (AVG) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AVG $ 0.005691, ал өсу қарқыны 15.76%.

Avocado DAO (AVG) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AVG $ 0.005976 және өсу қарқыны 21.55%.

Avocado DAO (AVG) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AVG $ 0.006274 және өсу қарқыны 27.63%.

Avocado DAO (AVG) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Avocado DAO бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.010221 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Avocado DAO (AVG) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Avocado DAO бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.016649 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.004916
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005162
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005420
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005691
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005976
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006274
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006588
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006918
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.007264
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007627
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008008
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008409
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008829
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009271
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009734
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010221
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Avocado DAO бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004916
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004917
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004921
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004936
    0.41%
Бүгінгі Avocado DAO (AVG) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AVG үшін болжанған баға: $0.004916. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Avocado DAO (AVG) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AVG үшін баға туралы болжам: $0.004917. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Avocado DAO (AVG) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AVG үшін баға туралы болжам $0.004921 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Avocado DAO (AVG) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AVG үшін болжалды баға $0.004936 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Avocado DAO баға статистикасы

--
----

--

$ 739.29K
$ 739.29K$ 739.29K

150.36M
150.36M 150.36M

--
----

--

Сонымен қатар, AVG айналымдағы ұсынысы 150.36M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 739.29K.
Сонымен қатар, AVG айналымдағы ұсынысы 150.36M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 739.29K.

Avocado DAO Тарихи баға

Avocado DAO нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Avocado DAO ағымдағы бағасы — 0.004916 USD. Avocado DAO(AVG) айналымдағы мөлшері — 150.36M AVG. Бұл оған $739,285 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -6.64%
    $ -0.000326
    $ 0.005674
    $ 0.004865
  • 30 күн
    -13.09%
    $ -0.000644
    $ 0.005674
    $ 0.004865
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Avocado DAO токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Avocado DAO токені саудаланған ең жоғары баға $0.005674 және ең төмен баға $0.004865 болды. Ол -6.64% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AVG нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Avocado DAO токені -13.09% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000644 көрсетеді. Бұл жақын арада AVG бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Avocado DAO (AVG) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Avocado DAO бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AVG токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Avocado DAO бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AVG токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Avocado DAO бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AVG болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AVG импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Avocado DAO болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AVG бағасын болжау неліктен маңызды?

AVG Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AVG қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AVG жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AVG бағасы қандай болады?
Avocado DAO (AVG) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AVG бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AVG қанша тұрады?
1 Avocado DAO (AVG) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AVG 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AVG бағасы қандай?
Avocado DAO (AVG) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AVG болады.
2028 жылы болжамды AVG бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Avocado DAO (AVG) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AVG бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Avocado DAO (AVG) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AVG қанша тұрады?
1 Avocado DAO (AVG) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AVG 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AVG баға болжамы қандай?
Avocado DAO (AVG) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AVG болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.