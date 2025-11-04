Australian Digital Dollar (AUDD) Баға болжамы (USD)

Australian Digital Dollar үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AUDD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Australian Digital Dollar бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Australian Digital Dollar бағасын болжау
Australian Digital Dollar 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Australian Digital Dollar (AUDD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Australian Digital Dollar 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.653317 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Australian Digital Dollar 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.685982 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AUDD $ 0.720281, ал өсу қарқыны 10.25%.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AUDD $ 0.756296, ал өсу қарқыны 15.76%.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AUDD $ 0.794110 және өсу қарқыны 21.55%.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AUDD $ 0.833816 және өсу қарқыны 27.63%.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Australian Digital Dollar бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.3581 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Australian Digital Dollar (AUDD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Australian Digital Dollar бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.2123 сауда бағасына жетуі мүмкін.

  • 2025
    $ 0.653317
    0.00%
  • 2026
    $ 0.685982
    5.00%
  • 2027
    $ 0.720281
    10.25%
  • 2028
    $ 0.756296
    15.76%
  • 2029
    $ 0.794110
    21.55%
  • 2030
    $ 0.833816
    27.63%
  • 2031
    $ 0.875507
    34.01%
  • 2032
    $ 0.919282
    40.71%
  • 2033
    $ 0.965246
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0135
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0641
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1173
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1732
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2319
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2935
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3581
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Australian Digital Dollar бағасы туралы болжам

  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.653317
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.653406
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.653943
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.656001
    0.41%
Бүгінгі Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AUDD үшін болжанған баға: $0.653317. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AUDD үшін баға туралы болжам: $0.653406. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AUDD үшін баға туралы болжам $0.653943 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AUDD үшін болжалды баға $0.656001 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Australian Digital Dollar баға статистикасы

--

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

5.89M
5.89M 5.89M

--

Соңғы AUDD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, AUDD айналымдағы ұсынысы 5.89M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 3.85M.

Australian Digital Dollar Тарихи баға

Australian Digital Dollar нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Australian Digital Dollar ағымдағы бағасы — 0.653317 USD. Australian Digital Dollar(AUDD) айналымдағы мөлшері — 5.89M AUDD. Бұл оған $3,849,833 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.22%
    $ -0.001481
    $ 0.655571
    $ 0.650615
  • 7 күн
    -0.17%
    $ -0.001114
    $ 0.663861
    $ 0.652091
  • 30 күн
    -2.02%
    $ -0.013200
    $ 0.663861
    $ 0.652091
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Australian Digital Dollar токені $-0.001481 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.22% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Australian Digital Dollar токені саудаланған ең жоғары баға $0.663861 және ең төмен баға $0.652091 болды. Ол -0.17% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AUDD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Australian Digital Dollar токені -2.02% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.013200 көрсетеді. Бұл жақын арада AUDD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Australian Digital Dollar (AUDD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Australian Digital Dollar бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AUDD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Australian Digital Dollar бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AUDD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Australian Digital Dollar бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AUDD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AUDD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Australian Digital Dollar болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AUDD бағасын болжау неліктен маңызды?

AUDD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AUDD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AUDD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AUDD бағасы қандай болады?
Australian Digital Dollar (AUDD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AUDD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AUDD қанша тұрады?
1 Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AUDD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AUDD бағасы қандай?
Australian Digital Dollar (AUDD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AUDD болады.
2028 жылы болжамды AUDD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Australian Digital Dollar (AUDD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AUDD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Australian Digital Dollar (AUDD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AUDD қанша тұрады?
1 Australian Digital Dollar (AUDD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AUDD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AUDD баға болжамы қандай?
Australian Digital Dollar (AUDD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AUDD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.