AstraZeneca xStock (AZNX) Баға болжамы (USD)

AstraZeneca xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AZNX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

AstraZeneca xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

AstraZeneca xStock бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
AstraZeneca xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

AstraZeneca xStock (AZNX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AstraZeneca xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 81.33 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AstraZeneca xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 85.3965 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AZNX $ 89.6663, ал өсу қарқыны 10.25%.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AZNX $ 94.1496, ал өсу қарқыны 15.76%.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AZNX $ 98.8571 және өсу қарқыны 21.55%.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AZNX $ 103.7999 және өсу қарқыны 27.63%.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы AstraZeneca xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 169.0792 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AstraZeneca xStock (AZNX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы AstraZeneca xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 275.4122 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 81.33
    0.00%
  • 2026
    $ 85.3965
    5.00%
  • 2027
    $ 89.6663
    10.25%
  • 2028
    $ 94.1496
    15.76%
  • 2029
    $ 98.8571
    21.55%
  • 2030
    $ 103.7999
    27.63%
  • 2031
    $ 108.9899
    34.01%
  • 2032
    $ 114.4394
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 120.1614
    47.75%
  • 2034
    $ 126.1695
    55.13%
  • 2035
    $ 132.4779
    62.89%
  • 2036
    $ 139.1018
    71.03%
  • 2037
    $ 146.0569
    79.59%
  • 2038
    $ 153.3598
    88.56%
  • 2039
    $ 161.0278
    97.99%
  • 2040
    $ 169.0792
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді AstraZeneca xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 81.33
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 81.3411
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 81.4079
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 81.6642
    0.41%
Бүгінгі AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AZNX үшін болжанған баға: $81.33. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AZNX үшін баға туралы болжам: $81.3411. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AZNX үшін баға туралы болжам $81.4079 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AZNX үшін болжалды баға $81.6642 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы AstraZeneca xStock баға статистикасы

--
----

--

$ 183.69K
$ 183.69K$ 183.69K

2.26K
2.26K 2.26K

--
----

--

Соңғы AZNX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, AZNX айналымдағы ұсынысы 2.26K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 183.69K.

AstraZeneca xStock Тарихи баға

AstraZeneca xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, AstraZeneca xStock ағымдағы бағасы — 81.33 USD. AstraZeneca xStock(AZNX) айналымдағы мөлшері — 2.26K AZNX. Бұл оған $183,689 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -2.07%
    $ -1.7249
    $ 84.06
    $ 80.81
  • 7 күн
    -3.20%
    $ -2.6046
    $ 85.0885
    $ 81.0023
  • 30 күн
    -4.43%
    $ -3.6061
    $ 85.0885
    $ 81.0023
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, AstraZeneca xStock токені $-1.7249 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -2.07% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, AstraZeneca xStock токені саудаланған ең жоғары баға $85.0885 және ең төмен баға $81.0023 болды. Ол -3.20% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AZNX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, AstraZeneca xStock токені -4.43% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-3.6061 көрсетеді. Бұл жақын арада AZNX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

AstraZeneca xStock (AZNX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

AstraZeneca xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AZNX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін AstraZeneca xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AZNX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар AstraZeneca xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AZNX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AZNX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және AstraZeneca xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AZNX бағасын болжау неліктен маңызды?

AZNX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AZNX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AZNX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AZNX бағасы қандай болады?
AstraZeneca xStock (AZNX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AZNX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AZNX қанша тұрады?
1 AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AZNX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AZNX бағасы қандай?
AstraZeneca xStock (AZNX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AZNX болады.
2028 жылы болжамды AZNX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AstraZeneca xStock (AZNX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AZNX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AstraZeneca xStock (AZNX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AZNX қанша тұрады?
1 AstraZeneca xStock (AZNX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AZNX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AZNX баға болжамы қандай?
AstraZeneca xStock (AZNX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AZNX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.