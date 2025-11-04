Amber xStock (AMBRX) Баға болжамы (USD)

Amber xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AMBRX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Amber xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Amber xStock бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Amber xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Amber xStock (AMBRX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Amber xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 3.49 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Amber xStock (AMBRX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Amber xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 3.6645 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Amber xStock (AMBRX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AMBRX $ 3.8477, ал өсу қарқыны 10.25%.

Amber xStock (AMBRX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AMBRX $ 4.0401, ал өсу қарқыны 15.76%.

Amber xStock (AMBRX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AMBRX $ 4.2421 және өсу қарқыны 21.55%.

Amber xStock (AMBRX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AMBRX $ 4.4542 және өсу қарқыны 27.63%.

Amber xStock (AMBRX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Amber xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 7.2554 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Amber xStock (AMBRX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Amber xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 11.8183 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 3.49
    0.00%
  • 2026
    $ 3.6645
    5.00%
  • 2027
    $ 3.8477
    10.25%
  • 2028
    $ 4.0401
    15.76%
  • 2029
    $ 4.2421
    21.55%
  • 2030
    $ 4.4542
    27.63%
  • 2031
    $ 4.6769
    34.01%
  • 2032
    $ 4.9107
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 5.1563
    47.75%
  • 2034
    $ 5.4141
    55.13%
  • 2035
    $ 5.6848
    62.89%
  • 2036
    $ 5.9690
    71.03%
  • 2037
    $ 6.2675
    79.59%
  • 2038
    $ 6.5809
    88.56%
  • 2039
    $ 6.9099
    97.99%
  • 2040
    $ 7.2554
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Amber xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 3.49
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 3.4904
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 3.4933
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 3.5043
    0.41%
Бүгінгі Amber xStock (AMBRX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AMBRX үшін болжанған баға: $3.49. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Amber xStock (AMBRX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AMBRX үшін баға туралы болжам: $3.4904. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Amber xStock (AMBRX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AMBRX үшін баға туралы болжам $3.4933 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Amber xStock (AMBRX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AMBRX үшін болжалды баға $3.5043 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Amber xStock баға статистикасы

--
----

--

$ 337.48K
$ 337.48K$ 337.48K

96.82K
96.82K 96.82K

--
----

--

Соңғы AMBRX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, AMBRX айналымдағы ұсынысы 96.82K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 337.48K.

Amber xStock Тарихи баға

Amber xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Amber xStock ағымдағы бағасы — 3.49 USD. Amber xStock(AMBRX) айналымдағы мөлшері — 96.82K AMBRX. Бұл оған $337,484 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.01%
    $ 0.000367
    $ 3.5
    $ 3.49
  • 7 күн
    0.00%
    $ 0.000054
    $ 3.6180
    $ 3.4428
  • 30 күн
    -0.04%
    $ -0.001446
    $ 3.6180
    $ 3.4428
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Amber xStock токені $0.000367 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Amber xStock токені саудаланған ең жоғары баға $3.6180 және ең төмен баға $3.4428 болды. Ол 0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AMBRX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Amber xStock токені -0.04% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001446 көрсетеді. Бұл жақын арада AMBRX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Amber xStock (AMBRX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Amber xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AMBRX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Amber xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AMBRX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Amber xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AMBRX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AMBRX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Amber xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AMBRX бағасын болжау неліктен маңызды?

AMBRX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AMBRX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AMBRX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AMBRX бағасы қандай болады?
Amber xStock (AMBRX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AMBRX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AMBRX қанша тұрады?
1 Amber xStock (AMBRX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AMBRX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AMBRX бағасы қандай?
Amber xStock (AMBRX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AMBRX болады.
2028 жылы болжамды AMBRX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Amber xStock (AMBRX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AMBRX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Amber xStock (AMBRX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AMBRX қанша тұрады?
1 Amber xStock (AMBRX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AMBRX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AMBRX баға болжамы қандай?
Amber xStock (AMBRX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AMBRX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.