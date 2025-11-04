Alvey Chain (WALV) Баға болжамы (USD)

Alvey Chain үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WALV қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Alvey Chain бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Alvey Chain бағасын болжау
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:21:42 (UTC+8)

Alvey Chain 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Alvey Chain (WALV) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Alvey Chain 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alvey Chain (WALV) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Alvey Chain 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alvey Chain (WALV) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WALV $ 0, ал өсу қарқыны 10.25%.

Alvey Chain (WALV) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WALV $ 0, ал өсу қарқыны 15.76%.

Alvey Chain (WALV) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WALV $ 0 және өсу қарқыны 21.55%.

Alvey Chain (WALV) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WALV $ 0 және өсу қарқыны 27.63%.

Alvey Chain (WALV) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Alvey Chain бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Alvey Chain (WALV) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Alvey Chain бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Alvey Chain бағасы туралы болжам

  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0
    0.41%
Бүгінгі Alvey Chain (WALV) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WALV үшін болжанған баға: $0. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Alvey Chain (WALV) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WALV үшін баға туралы болжам: $0. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Alvey Chain (WALV) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WALV үшін баға туралы болжам $0 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Alvey Chain (WALV) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WALV үшін болжалды баға $0 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Alvey Chain баға статистикасы

--
----

--

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

116.77M
116.77M 116.77M

--
----

--

Соңғы WALV бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WALV айналымдағы ұсынысы 116.77M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 10.27K.

Alvey Chain Тарихи баға

Alvey Chain нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Alvey Chain ағымдағы бағасы — 0 USD. Alvey Chain(WALV) айналымдағы мөлшері — 116.77M WALV. Бұл оған $10,267.89 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -8.89%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    2.40%
    $ 0
    $ 0.000115
    $ 0.000081
  • 30 күн
    -38.66%
    $ 0
    $ 0.000115
    $ 0.000081
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Alvey Chain токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -8.89% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Alvey Chain токені саудаланған ең жоғары баға $0.000115 және ең төмен баға $0.000081 болды. Ол 2.40% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WALV нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Alvey Chain токені -38.66% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0 көрсетеді. Бұл жақын арада WALV бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Alvey Chain (WALV) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Alvey Chain бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WALV токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Alvey Chain бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WALV токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Alvey Chain бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WALV болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WALV импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Alvey Chain болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WALV бағасын болжау неліктен маңызды?

WALV Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WALV қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WALV жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WALV бағасы қандай болады?
Alvey Chain (WALV) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WALV бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WALV қанша тұрады?
1 Alvey Chain (WALV) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WALV 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WALV бағасы қандай?
Alvey Chain (WALV) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WALV болады.
2028 жылы болжамды WALV бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Alvey Chain (WALV) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WALV бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Alvey Chain (WALV) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WALV қанша тұрады?
1 Alvey Chain (WALV) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WALV 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WALV баға болжамы қандай?
Alvey Chain (WALV) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WALV болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.