AbbVie xStock (ABBVX) Баға болжамы (USD)

AbbVie xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ABBVX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

AbbVie xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

AbbVie xStock бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
AbbVie xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

AbbVie xStock (ABBVX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AbbVie xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 211.5 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AbbVie xStock (ABBVX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AbbVie xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 222.0750 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AbbVie xStock (ABBVX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ABBVX $ 233.1787, ал өсу қарқыны 10.25%.

AbbVie xStock (ABBVX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ABBVX $ 244.8376, ал өсу қарқыны 15.76%.

AbbVie xStock (ABBVX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ABBVX $ 257.0795 және өсу қарқыны 21.55%.

AbbVie xStock (ABBVX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ABBVX $ 269.9335 және өсу қарқыны 27.63%.

AbbVie xStock (ABBVX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы AbbVie xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 439.6933 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AbbVie xStock (ABBVX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы AbbVie xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 716.2140 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 211.5
    0.00%
  • 2026
    $ 222.0750
    5.00%
  • 2027
    $ 233.1787
    10.25%
  • 2028
    $ 244.8376
    15.76%
  • 2029
    $ 257.0795
    21.55%
  • 2030
    $ 269.9335
    27.63%
  • 2031
    $ 283.4302
    34.01%
  • 2032
    $ 297.6017
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 312.4818
    47.75%
  • 2034
    $ 328.1059
    55.13%
  • 2035
    $ 344.5112
    62.89%
  • 2036
    $ 361.7367
    71.03%
  • 2037
    $ 379.8236
    79.59%
  • 2038
    $ 398.8147
    88.56%
  • 2039
    $ 418.7555
    97.99%
  • 2040
    $ 439.6933
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді AbbVie xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 211.5
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 211.5289
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 211.7028
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 212.3691
    0.41%
Бүгінгі AbbVie xStock (ABBVX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ABBVX үшін болжанған баға: $211.5. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған AbbVie xStock (ABBVX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ABBVX үшін баға туралы болжам: $211.5289. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы AbbVie xStock (ABBVX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ABBVX үшін баға туралы болжам $211.7028 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

AbbVie xStock (ABBVX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ABBVX үшін болжалды баға $212.3691 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы AbbVie xStock баға статистикасы

--
----

--

$ 264.22K
$ 264.22K$ 264.22K

1.25K
1.25K 1.25K

--
----

--

Соңғы ABBVX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ABBVX айналымдағы ұсынысы 1.25K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 264.22K.

AbbVie xStock Тарихи баға

AbbVie xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, AbbVie xStock ағымдағы бағасы — 211.5 USD. AbbVie xStock(ABBVX) айналымдағы мөлшері — 1.25K ABBVX. Бұл оған $264,216 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -2.94%
    $ -6.4249
    $ 218.84
    $ 211.51
  • 7 күн
    -7.15%
    $ -15.1329
    $ 236.1022
    $ 211.8075
  • 30 күн
    -10.42%
    $ -22.0402
    $ 236.1022
    $ 211.8075
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, AbbVie xStock токені $-6.4249 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -2.94% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, AbbVie xStock токені саудаланған ең жоғары баға $236.1022 және ең төмен баға $211.8075 болды. Ол -7.15% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ABBVX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, AbbVie xStock токені -10.42% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-22.0402 көрсетеді. Бұл жақын арада ABBVX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

AbbVie xStock (ABBVX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

AbbVie xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ABBVX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін AbbVie xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ABBVX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар AbbVie xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ABBVX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ABBVX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және AbbVie xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ABBVX бағасын болжау неліктен маңызды?

ABBVX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ABBVX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ABBVX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ABBVX бағасы қандай болады?
AbbVie xStock (ABBVX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ABBVX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ABBVX қанша тұрады?
1 AbbVie xStock (ABBVX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ABBVX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ABBVX бағасы қандай?
AbbVie xStock (ABBVX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ABBVX болады.
2028 жылы болжамды ABBVX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AbbVie xStock (ABBVX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ABBVX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AbbVie xStock (ABBVX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ABBVX қанша тұрады?
1 AbbVie xStock (ABBVX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ABBVX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ABBVX баға болжамы қандай?
AbbVie xStock (ABBVX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ABBVX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.