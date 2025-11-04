YURU COIN (YURU) Баға болжамы (USD)

YURU COIN үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта YURU қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

YURU COIN бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

YURU COIN бағасын болжау
$0.7662
+0.26%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:55:07 (UTC+8)

YURU COIN 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

YURU COIN (YURU) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, YURU COIN 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.7662 сауда бағасына жетуі мүмкін.

YURU COIN (YURU) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, YURU COIN 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.804510 сауда бағасына жетуі мүмкін.

YURU COIN (YURU) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға YURU $ 0.844735, ал өсу қарқыны 10.25%.

YURU COIN (YURU) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға YURU $ 0.886972, ал өсу қарқыны 15.76%.

YURU COIN (YURU) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға YURU $ 0.931320 және өсу қарқыны 21.55%.

YURU COIN (YURU) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға YURU $ 0.977886 және өсу қарқыны 27.63%.

YURU COIN (YURU) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы YURU COIN бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.5928 сауда бағасына жетуі мүмкін.

YURU COIN (YURU) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы YURU COIN бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.5946 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.7662
    0.00%
  • 2026
    $ 0.804510
    5.00%
  • 2027
    $ 0.844735
    10.25%
  • 2028
    $ 0.886972
    15.76%
  • 2029
    $ 0.931320
    21.55%
  • 2030
    $ 0.977886
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0267
    34.01%
  • 2032
    $ 1.0781
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.1320
    47.75%
  • 2034
    $ 1.1886
    55.13%
  • 2035
    $ 1.2480
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3104
    71.03%
  • 2037
    $ 1.3759
    79.59%
  • 2038
    $ 1.4447
    88.56%
  • 2039
    $ 1.5170
    97.99%
  • 2040
    $ 1.5928
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді YURU COIN бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.7662
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.766304
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.766934
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.769348
    0.41%
Бүгінгі YURU COIN (YURU) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі YURU үшін болжанған баға: $0.7662. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған YURU COIN (YURU) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын YURU үшін баға туралы болжам: $0.766304. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы YURU COIN (YURU) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, YURU үшін баға туралы болжам $0.766934 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

YURU COIN (YURU) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, YURU үшін болжалды баға $0.769348 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы YURU COIN баға статистикасы

$ 0.7662
$ 16.99K
Соңғы YURU бағасы $ 0.7662. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.26%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 16.99K.
Сонымен қатар, YURU айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

YURU COIN (YURU) қалай сатып алуға болады

YURU сатып алмақшысыз ба? Енді YURU арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. YURU COIN сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір YURU сатып алуды үйреніңіз

YURU COIN Тарихи баға

YURU COIN нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, YURU COIN ағымдағы бағасы — 0.7662 USD. YURU COIN(YURU) айналымдағы мөлшері — 0.00 YURU. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.026000
    $ 0.805
    $ 0.7493
  • 7 күн
    -0.07%
    $ -0.061899
    $ 0.8607
    $ 0.7493
  • 30 күн
    -0.21%
    $ -0.204799
    $ 0.983
    $ 0.7299
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, YURU COIN токені $-0.026000 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, YURU COIN токені саудаланған ең жоғары баға $0.8607 және ең төмен баға $0.7493 болды. Ол -0.07% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд YURU нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, YURU COIN токені -0.21% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.204799 көрсетеді. Бұл жақын арада YURU бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық YURU COIN баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық YURU баға тарихын қарау.

YURU COIN (YURU) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

YURU COIN бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген YURU токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін YURU COIN бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль YURU токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар YURU COIN бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың YURU болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін YURU импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және YURU COIN болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

YURU бағасын болжау неліктен маңызды?

YURU Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

YURU қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, YURU жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда YURU бағасы қандай болады?
YURU COIN (YURU) баға болжау құралына сәйкес, болжамды YURU бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы YURU қанша тұрады?
1 YURU COIN (YURU) бағасы бүгін $0.7662. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, YURU 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды YURU бағасы қандай?
YURU COIN (YURU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 YURU болады.
2028 жылы болжамды YURU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, YURU COIN (YURU) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды YURU бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, YURU COIN (YURU) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы YURU қанша тұрады?
1 YURU COIN (YURU) бағасы бүгін $0.7662. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, YURU 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған YURU баға болжамы қандай?
YURU COIN (YURU) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 YURU болады.
