WEED Token (WEED) Баға болжамы (USD)

WEED Token үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WEED қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

WEED Token бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

WEED Token бағасын болжау
$0.0118
$0.0118$0.0118
-24.01%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:17:53 (UTC+8)

WEED Token 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

WEED Token (WEED) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, WEED Token 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.0118 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WEED Token (WEED) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, WEED Token 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.01239 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WEED Token (WEED) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WEED $ 0.013009, ал өсу қарқыны 10.25%.

WEED Token (WEED) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WEED $ 0.013659, ал өсу қарқыны 15.76%.

WEED Token (WEED) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WEED $ 0.014342 және өсу қарқыны 21.55%.

WEED Token (WEED) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WEED $ 0.015060 және өсу қарқыны 27.63%.

WEED Token (WEED) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы WEED Token бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.024531 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WEED Token (WEED) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы WEED Token бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.039958 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.0118
    0.00%
  • 2026
    $ 0.01239
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013009
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013659
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014342
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015060
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015813
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016603
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.017433
    47.75%
  • 2034
    $ 0.018305
    55.13%
  • 2035
    $ 0.019220
    62.89%
  • 2036
    $ 0.020182
    71.03%
  • 2037
    $ 0.021191
    79.59%
  • 2038
    $ 0.022250
    88.56%
  • 2039
    $ 0.023363
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024531
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді WEED Token бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.0118
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.011801
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.011811
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.011848
    0.41%
Бүгінгі WEED Token (WEED) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WEED үшін болжанған баға: $0.0118. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған WEED Token (WEED) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WEED үшін баға туралы болжам: $0.011801. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы WEED Token (WEED) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WEED үшін баға туралы болжам $0.011811 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

WEED Token (WEED) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WEED үшін болжалды баға $0.011848 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы WEED Token баға статистикасы

$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118

-24.01%

--
----

--
----

$ 53.20K
$ 53.20K$ 53.20K

--

Соңғы WEED бағасы $ 0.0118. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -24.01%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 53.20K.
Сонымен қатар, WEED айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

WEED Token (WEED) қалай сатып алуға болады

WEED сатып алмақшысыз ба? Енді WEED арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. WEED Token сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір WEED сатып алуды үйреніңіз

WEED Token Тарихи баға

WEED Token нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, WEED Token ағымдағы бағасы — 0.01179 USD. WEED Token(WEED) айналымдағы мөлшері — 0.00 WEED. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.42%
    $ -0.008749
    $ 0.02636
    $ 0.01101
  • 7 күн
    -0.78%
    $ -0.043089
    $ 0.05516
    $ 0.01101
  • 30 күн
    -0.93%
    $ -0.165010
    $ 0.2124
    $ 0.01101
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, WEED Token токені $-0.008749 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.42% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, WEED Token токені саудаланған ең жоғары баға $0.05516 және ең төмен баға $0.01101 болды. Ол -0.78% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WEED нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, WEED Token токені -0.93% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.165010 көрсетеді. Бұл жақын арада WEED бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық WEED Token баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық WEED баға тарихын қарау.

WEED Token (WEED) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

WEED Token бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WEED токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін WEED Token бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WEED токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар WEED Token бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WEED болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WEED импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және WEED Token болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WEED бағасын болжау неліктен маңызды?

WEED Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WEED қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WEED жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WEED бағасы қандай болады?
WEED Token (WEED) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WEED бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WEED қанша тұрады?
1 WEED Token (WEED) бағасы бүгін $0.0118. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WEED 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WEED бағасы қандай?
WEED Token (WEED) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WEED болады.
2028 жылы болжамды WEED бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, WEED Token (WEED) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WEED бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, WEED Token (WEED) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WEED қанша тұрады?
1 WEED Token (WEED) бағасы бүгін $0.0118. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WEED 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WEED баға болжамы қандай?
WEED Token (WEED) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WEED болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:17:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.