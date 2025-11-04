Taker Protocol (TAKER) Баға болжамы (USD)

Taker Protocol үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TAKER қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Taker Protocol бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Taker Protocol бағасын болжау
$0.005326
$0.005326$0.005326
-1.49%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:52:42 (UTC+8)

Taker Protocol 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Taker Protocol (TAKER) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Taker Protocol 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.005326 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Taker Protocol (TAKER) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Taker Protocol 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.005592 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Taker Protocol (TAKER) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TAKER $ 0.005871, ал өсу қарқыны 10.25%.

Taker Protocol (TAKER) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TAKER $ 0.006165, ал өсу қарқыны 15.76%.

Taker Protocol (TAKER) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TAKER $ 0.006473 және өсу қарқыны 21.55%.

Taker Protocol (TAKER) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TAKER $ 0.006797 және өсу қарқыны 27.63%.

Taker Protocol (TAKER) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Taker Protocol бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.011072 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Taker Protocol (TAKER) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Taker Protocol бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.018035 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.005326
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005592
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005871
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006165
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006473
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006797
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007137
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007494
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.007868
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008262
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008675
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009109
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009564
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010042
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010545
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011072
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Taker Protocol бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.005326
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.005326
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.005331
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.005347
    0.41%
Бүгінгі Taker Protocol (TAKER) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TAKER үшін болжанған баға: $0.005326. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Taker Protocol (TAKER) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TAKER үшін баға туралы болжам: $0.005326. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Taker Protocol (TAKER) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TAKER үшін баға туралы болжам $0.005331 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Taker Protocol (TAKER) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TAKER үшін болжалды баға $0.005347 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Taker Protocol баға статистикасы

$ 0.005326
$ 0.005326$ 0.005326

-1.49%

--
----

--
----

$ 462.50K
$ 462.50K$ 462.50K

--

Соңғы TAKER бағасы $ 0.005326. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -1.49%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 462.50K.
Сонымен қатар, TAKER айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Taker Protocol (TAKER) қалай сатып алуға болады

TAKER сатып алмақшысыз ба? Енді TAKER арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Taker Protocol сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір TAKER сатып алуды үйреніңіз

Taker Protocol Тарихи баға

Taker Protocol нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Taker Protocol ағымдағы бағасы — 0.005326 USD. Taker Protocol(TAKER) айналымдағы мөлшері — 0.00 TAKER. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0.000002
    $ 0.006291
    $ 0.005322
  • 7 күн
    -0.04%
    $ -0.000257
    $ 0.006291
    $ 0.005098
  • 30 күн
    -0.44%
    $ -0.004205
    $ 0.018
    $ 0.005098
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Taker Protocol токені $0.000002 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Taker Protocol токені саудаланған ең жоғары баға $0.006291 және ең төмен баға $0.005098 болды. Ол -0.04% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TAKER нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Taker Protocol токені -0.44% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.004205 көрсетеді. Бұл жақын арада TAKER бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Taker Protocol баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық TAKER баға тарихын қарау.

Taker Protocol (TAKER) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Taker Protocol бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TAKER токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Taker Protocol бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TAKER токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Taker Protocol бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TAKER болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TAKER импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Taker Protocol болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TAKER бағасын болжау неліктен маңызды?

TAKER Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TAKER қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TAKER жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TAKER бағасы қандай болады?
Taker Protocol (TAKER) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TAKER бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TAKER қанша тұрады?
1 Taker Protocol (TAKER) бағасы бүгін $0.005326. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TAKER 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TAKER бағасы қандай?
Taker Protocol (TAKER) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TAKER болады.
2028 жылы болжамды TAKER бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Taker Protocol (TAKER) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TAKER бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Taker Protocol (TAKER) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TAKER қанша тұрады?
1 Taker Protocol (TAKER) бағасы бүгін $0.005326. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TAKER 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TAKER баға болжамы қандай?
Taker Protocol (TAKER) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TAKER болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:52:42 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.