SPDR S P 500 ETF (SPYON) Баға болжамы (USD)

SPDR S P 500 ETF үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта SPYON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

SPDR S P 500 ETF бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

SPDR S P 500 ETF бағасын болжау
$683.03
-0.07%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:51:11 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, SPDR S P 500 ETF 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 683.03 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, SPDR S P 500 ETF 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 717.1815 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға SPYON $ 753.0405, ал өсу қарқыны 10.25%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға SPYON $ 790.6926, ал өсу қарқыны 15.76%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға SPYON $ 830.2272 және өсу қарқыны 21.55%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға SPYON $ 871.7385 және өсу қарқыны 27.63%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы SPDR S P 500 ETF бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,419.9703 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы SPDR S P 500 ETF бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2,312.9820 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 683.03
    0.00%
  • 2026
    $ 717.1815
    5.00%
  • 2027
    $ 753.0405
    10.25%
  • 2028
    $ 790.6926
    15.76%
  • 2029
    $ 830.2272
    21.55%
  • 2030
    $ 871.7385
    27.63%
  • 2031
    $ 915.3255
    34.01%
  • 2032
    $ 961.0918
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1,009.1463
    47.75%
  • 2034
    $ 1,059.6037
    55.13%
  • 2035
    $ 1,112.5838
    62.89%
  • 2036
    $ 1,168.2130
    71.03%
  • 2037
    $ 1,226.6237
    79.59%
  • 2038
    $ 1,287.9549
    88.56%
  • 2039
    $ 1,352.3526
    97.99%
  • 2040
    $ 1,419.9703
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді SPDR S P 500 ETF бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 683.03
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 683.1235
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 683.6849
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 685.8369
    0.41%
Бүгінгі SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі SPYON үшін болжанған баға: $683.03. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын SPYON үшін баға туралы болжам: $683.1235. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, SPYON үшін баға туралы болжам $683.6849 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, SPYON үшін болжалды баға $685.8369 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы SPDR S P 500 ETF баға статистикасы

$ 683.03
-0.06%

$ 25.19M
$ 25.19M$ 25.19M

36.88K
36.88K 36.88K

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

--

Соңғы SPYON бағасы $ 683.03. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.07%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 55.38K.
Сонымен қатар, SPYON айналымдағы ұсынысы 36.88K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 25.19M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) қалай сатып алуға болады

SPYON сатып алмақшысыз ба? Енді SPYON арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. SPDR S P 500 ETF сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір SPYON сатып алуды үйреніңіз

SPDR S P 500 ETF Тарихи баға

SPDR S P 500 ETF нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, SPDR S P 500 ETF ағымдағы бағасы — 683.03 USD. SPDR S P 500 ETF(SPYON) айналымдағы мөлшері — 0.00 SPYON. Бұл оған $25.19M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.00%
    $ -5.8400
    $ 689.12
    $ 680.91
  • 7 күн
    -0.00%
    $ -3.0800
    $ 701.34
    $ 653.67
  • 30 күн
    0.01%
    $ 8.1299
    $ 712.92
    $ 634.83
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, SPDR S P 500 ETF токені $-5.8400 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, SPDR S P 500 ETF токені саудаланған ең жоғары баға $701.34 және ең төмен баға $653.67 болды. Ол -0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд SPYON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, SPDR S P 500 ETF токені 0.01% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $8.1299 көрсетеді. Бұл жақын арада SPYON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық SPDR S P 500 ETF баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық SPYON баға тарихын қарау.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

SPDR S P 500 ETF бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген SPYON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін SPDR S P 500 ETF бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль SPYON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар SPDR S P 500 ETF бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың SPYON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін SPYON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және SPDR S P 500 ETF болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

SPYON бағасын болжау неліктен маңызды?

SPYON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

SPYON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, SPYON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда SPYON бағасы қандай болады?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды SPYON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы SPYON қанша тұрады?
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы бүгін $683.03. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SPYON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды SPYON бағасы қандай?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 SPYON болады.
2028 жылы болжамды SPYON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, SPDR S P 500 ETF (SPYON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды SPYON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, SPDR S P 500 ETF (SPYON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы SPYON қанша тұрады?
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) бағасы бүгін $683.03. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SPYON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған SPYON баға болжамы қандай?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 SPYON болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.