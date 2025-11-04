Illusion of Life (SPARK) Баға болжамы (USD)

Illusion of Life үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта SPARK қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Illusion of Life бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Illusion of Life бағасын болжау
$0.00249
$0.00249$0.00249
+7.37%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:50:56 (UTC+8)

Illusion of Life 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Illusion of Life (SPARK) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Illusion of Life 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.00249 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Illusion of Life (SPARK) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Illusion of Life 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.002614 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Illusion of Life (SPARK) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға SPARK $ 0.002745, ал өсу қарқыны 10.25%.

Illusion of Life (SPARK) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға SPARK $ 0.002882, ал өсу қарқыны 15.76%.

Illusion of Life (SPARK) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға SPARK $ 0.003026 және өсу қарқыны 21.55%.

Illusion of Life (SPARK) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға SPARK $ 0.003177 және өсу қарқыны 27.63%.

Illusion of Life (SPARK) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Illusion of Life бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.005176 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Illusion of Life (SPARK) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Illusion of Life бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008432 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.00249
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002614
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002745
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002882
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003026
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003177
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003336
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003503
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.003678
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003862
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004055
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004258
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004471
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004695
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004930
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005176
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Illusion of Life бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.00249
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.002490
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.002492
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.002500
    0.41%
Бүгінгі Illusion of Life (SPARK) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі SPARK үшін болжанған баға: $0.00249. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Illusion of Life (SPARK) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын SPARK үшін баға туралы болжам: $0.002490. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Illusion of Life (SPARK) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, SPARK үшін баға туралы болжам $0.002492 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Illusion of Life (SPARK) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, SPARK үшін болжалды баға $0.002500 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Illusion of Life баға статистикасы

$ 0.00249
$ 0.00249$ 0.00249

+7.37%

--
----

--
----

$ 59.67K
$ 59.67K$ 59.67K

--

Соңғы SPARK бағасы $ 0.00249. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +7.37%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 59.67K.
Сонымен қатар, SPARK айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Illusion of Life (SPARK) қалай сатып алуға болады

SPARK сатып алмақшысыз ба? Енді SPARK арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Illusion of Life сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір SPARK сатып алуды үйреніңіз

Illusion of Life Тарихи баға

Illusion of Life нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Illusion of Life ағымдағы бағасы — 0.002502 USD. Illusion of Life(SPARK) айналымдағы мөлшері — 0.00 SPARK. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.25%
    $ -0.000831
    $ 0.00336
    $ 0.002276
  • 7 күн
    -0.38%
    $ -0.001549
    $ 0.004858
    $ 0.002276
  • 30 күн
    -0.77%
    $ -0.008816
    $ 0.012937
    $ 0.002276
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Illusion of Life токені $-0.000831 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.25% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Illusion of Life токені саудаланған ең жоғары баға $0.004858 және ең төмен баға $0.002276 болды. Ол -0.38% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд SPARK нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Illusion of Life токені -0.77% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.008816 көрсетеді. Бұл жақын арада SPARK бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Illusion of Life баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық SPARK баға тарихын қарау.

Illusion of Life (SPARK) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Illusion of Life бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген SPARK токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Illusion of Life бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль SPARK токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Illusion of Life бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың SPARK болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін SPARK импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Illusion of Life болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

SPARK бағасын болжау неліктен маңызды?

SPARK Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

SPARK қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, SPARK жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда SPARK бағасы қандай болады?
Illusion of Life (SPARK) баға болжау құралына сәйкес, болжамды SPARK бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы SPARK қанша тұрады?
1 Illusion of Life (SPARK) бағасы бүгін $0.00249. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SPARK 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды SPARK бағасы қандай?
Illusion of Life (SPARK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 SPARK болады.
2028 жылы болжамды SPARK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Illusion of Life (SPARK) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды SPARK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Illusion of Life (SPARK) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы SPARK қанша тұрады?
1 Illusion of Life (SPARK) бағасы бүгін $0.00249. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SPARK 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған SPARK баға болжамы қандай?
Illusion of Life (SPARK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 SPARK болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:50:56 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.