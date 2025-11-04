SharpLink Gaming (SBETON) Баға болжамы (USD)

SharpLink Gaming үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта SBETON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

SharpLink Gaming бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

SharpLink Gaming бағасын болжау
$13.1
+2.02%
USD
Нақты
Болжам
SharpLink Gaming 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, SharpLink Gaming 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 13.1 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SharpLink Gaming (SBETON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, SharpLink Gaming 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 13.755 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SharpLink Gaming (SBETON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға SBETON $ 14.4427, ал өсу қарқыны 10.25%.

SharpLink Gaming (SBETON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға SBETON $ 15.1648, ал өсу қарқыны 15.76%.

SharpLink Gaming (SBETON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға SBETON $ 15.9231 және өсу қарқыны 21.55%.

SharpLink Gaming (SBETON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға SBETON $ 16.7192 және өсу қарқыны 27.63%.

SharpLink Gaming (SBETON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы SharpLink Gaming бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 27.2339 сауда бағасына жетуі мүмкін.

SharpLink Gaming (SBETON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы SharpLink Gaming бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 44.3612 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді SharpLink Gaming бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 13.1
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 13.1017
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 13.1125
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 13.1538
    0.41%
Бүгінгі SharpLink Gaming (SBETON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі SBETON үшін болжанған баға: $13.1. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған SharpLink Gaming (SBETON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын SBETON үшін баға туралы болжам: $13.1017. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы SharpLink Gaming (SBETON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, SBETON үшін баға туралы болжам $13.1125 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

SharpLink Gaming (SBETON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, SBETON үшін болжалды баға $13.1538 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы SharpLink Gaming баға статистикасы

$ 13.1
$ 13.1$ 13.1

+2.02%

$ 212.17K
$ 212.17K$ 212.17K

16.20K
16.20K 16.20K

$ 62.81K
$ 62.81K$ 62.81K

--

Соңғы SBETON бағасы $ 13.1. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +2.02%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 62.81K.
Сонымен қатар, SBETON айналымдағы ұсынысы 16.20K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 212.17K.

SharpLink Gaming (SBETON) қалай сатып алуға болады

SBETON сатып алмақшысыз ба? Енді SBETON арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. SharpLink Gaming сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір SBETON сатып алуды үйреніңіз

SharpLink Gaming Тарихи баға

SharpLink Gaming нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, SharpLink Gaming ағымдағы бағасы — 13.1 USD. SharpLink Gaming(SBETON) айналымдағы мөлшері — 0.00 SBETON. Бұл оған $212.17K нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.05%
    $ -0.75
    $ 14.3
    $ 12.7
  • 7 күн
    -0.08%
    $ -1.2699
    $ 14.5
    $ 12.7
  • 30 күн
    -0.28%
    $ -5.1
    $ 19.46
    $ 12.7
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, SharpLink Gaming токені $-0.75 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.05% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, SharpLink Gaming токені саудаланған ең жоғары баға $14.5 және ең төмен баға $12.7 болды. Ол -0.08% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд SBETON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, SharpLink Gaming токені -0.28% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-5.1 көрсетеді. Бұл жақын арада SBETON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық SharpLink Gaming баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық SBETON баға тарихын қарау.

SharpLink Gaming (SBETON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

SharpLink Gaming бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген SBETON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін SharpLink Gaming бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль SBETON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар SharpLink Gaming бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың SBETON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін SBETON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және SharpLink Gaming болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

SBETON бағасын болжау неліктен маңызды?

SBETON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

SBETON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, SBETON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда SBETON бағасы қандай болады?
SharpLink Gaming (SBETON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды SBETON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы SBETON қанша тұрады?
1 SharpLink Gaming (SBETON) бағасы бүгін $13.1. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SBETON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды SBETON бағасы қандай?
SharpLink Gaming (SBETON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 SBETON болады.
2028 жылы болжамды SBETON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды SBETON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, SharpLink Gaming (SBETON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы SBETON қанша тұрады?
1 SharpLink Gaming (SBETON) бағасы бүгін $13.1. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, SBETON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған SBETON баға болжамы қандай?
SharpLink Gaming (SBETON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 SBETON болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.