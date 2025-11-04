Refacta AI (REFACTA) Баға болжамы (USD)

Refacta AI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта REFACTA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Refacta AI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Refacta AI бағасын болжау
$0.03708
$0.03708$0.03708
+0.87%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:11:32 (UTC+8)

Refacta AI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Refacta AI (REFACTA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Refacta AI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.03708 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Refacta AI (REFACTA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Refacta AI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.038934 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Refacta AI (REFACTA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға REFACTA $ 0.040880, ал өсу қарқыны 10.25%.

Refacta AI (REFACTA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға REFACTA $ 0.042924, ал өсу қарқыны 15.76%.

Refacta AI (REFACTA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға REFACTA $ 0.045070 және өсу қарқыны 21.55%.

Refacta AI (REFACTA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға REFACTA $ 0.047324 және өсу қарқыны 27.63%.

Refacta AI (REFACTA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Refacta AI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.077086 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Refacta AI (REFACTA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Refacta AI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.125566 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.03708
    0.00%
  • 2026
    $ 0.038934
    5.00%
  • 2027
    $ 0.040880
    10.25%
  • 2028
    $ 0.042924
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045070
    21.55%
  • 2030
    $ 0.047324
    27.63%
  • 2031
    $ 0.049690
    34.01%
  • 2032
    $ 0.052175
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.054784
    47.75%
  • 2034
    $ 0.057523
    55.13%
  • 2035
    $ 0.060399
    62.89%
  • 2036
    $ 0.063419
    71.03%
  • 2037
    $ 0.066590
    79.59%
  • 2038
    $ 0.069919
    88.56%
  • 2039
    $ 0.073415
    97.99%
  • 2040
    $ 0.077086
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Refacta AI бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.03708
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.037085
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.037115
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.037232
    0.41%
Бүгінгі Refacta AI (REFACTA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі REFACTA үшін болжанған баға: $0.03708. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Refacta AI (REFACTA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын REFACTA үшін баға туралы болжам: $0.037085. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Refacta AI (REFACTA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, REFACTA үшін баға туралы болжам $0.037115 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Refacta AI (REFACTA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, REFACTA үшін болжалды баға $0.037232 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Refacta AI баға статистикасы

$ 0.03708
$ 0.03708$ 0.03708

+0.87%

--
----

--
----

$ 534.21K
$ 534.21K$ 534.21K

--

Соңғы REFACTA бағасы $ 0.03708. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.87%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 534.21K.
Сонымен қатар, REFACTA айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Refacta AI (REFACTA) қалай сатып алуға болады

REFACTA сатып алмақшысыз ба? Енді REFACTA арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Refacta AI сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір REFACTA сатып алуды үйреніңіз

Refacta AI Тарихи баға

Refacta AI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Refacta AI ағымдағы бағасы — 0.03705 USD. Refacta AI(REFACTA) айналымдағы мөлшері — 0.00 REFACTA. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.02%
    $ 0.000570
    $ 0.03817
    $ 0.03577
  • 7 күн
    -0.05%
    $ -0.001989
    $ 0.04196
    $ 0.03477
  • 30 күн
    1.00%
    $ 0.01856
    $ 0.04206
    $ 0.01139
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Refacta AI токені $0.000570 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Refacta AI токені саудаланған ең жоғары баға $0.04196 және ең төмен баға $0.03477 болды. Ол -0.05% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд REFACTA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Refacta AI токені 1.00% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.01856 көрсетеді. Бұл жақын арада REFACTA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Refacta AI баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық REFACTA баға тарихын қарау.

Refacta AI (REFACTA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Refacta AI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген REFACTA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Refacta AI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль REFACTA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Refacta AI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың REFACTA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін REFACTA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Refacta AI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

REFACTA бағасын болжау неліктен маңызды?

REFACTA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

REFACTA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, REFACTA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда REFACTA бағасы қандай болады?
Refacta AI (REFACTA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды REFACTA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы REFACTA қанша тұрады?
1 Refacta AI (REFACTA) бағасы бүгін $0.03708. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, REFACTA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды REFACTA бағасы қандай?
Refacta AI (REFACTA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 REFACTA болады.
2028 жылы болжамды REFACTA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Refacta AI (REFACTA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды REFACTA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Refacta AI (REFACTA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы REFACTA қанша тұрады?
1 Refacta AI (REFACTA) бағасы бүгін $0.03708. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, REFACTA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған REFACTA баға болжамы қандай?
Refacta AI (REFACTA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 REFACTA болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:11:32 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.