Invesco QQQ (QQQON) Баға болжамы (USD)

Invesco QQQ үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта QQQON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Invesco QQQ бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Invesco QQQ бағасын болжау
$629.92
-0.34%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:49:10 (UTC+8)

Invesco QQQ 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Invesco QQQ (QQQON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Invesco QQQ 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 629.92 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Invesco QQQ (QQQON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Invesco QQQ 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 661.4159 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Invesco QQQ (QQQON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға QQQON $ 694.4868, ал өсу қарқыны 10.25%.

Invesco QQQ (QQQON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға QQQON $ 729.2111, ал өсу қарқыны 15.76%.

Invesco QQQ (QQQON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға QQQON $ 765.6716 және өсу қарқыны 21.55%.

Invesco QQQ (QQQON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға QQQON $ 803.9552 және өсу қарқыны 27.63%.

Invesco QQQ (QQQON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Invesco QQQ бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,309.5584 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Invesco QQQ (QQQON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Invesco QQQ бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2,133.1327 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 629.92
    0.00%
  • 2026
    $ 661.4159
    5.00%
  • 2027
    $ 694.4868
    10.25%
  • 2028
    $ 729.2111
    15.76%
  • 2029
    $ 765.6716
    21.55%
  • 2030
    $ 803.9552
    27.63%
  • 2031
    $ 844.1530
    34.01%
  • 2032
    $ 886.3606
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 930.6787
    47.75%
  • 2034
    $ 977.2126
    55.13%
  • 2035
    $ 1,026.0733
    62.89%
  • 2036
    $ 1,077.3769
    71.03%
  • 2037
    $ 1,131.2458
    79.59%
  • 2038
    $ 1,187.8081
    88.56%
  • 2039
    $ 1,247.1985
    97.99%
  • 2040
    $ 1,309.5584
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Invesco QQQ бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 629.92
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 630.0062
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 630.5240
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 632.5087
    0.41%
Бүгінгі Invesco QQQ (QQQON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі QQQON үшін болжанған баға: $629.92. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Invesco QQQ (QQQON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын QQQON үшін баға туралы болжам: $630.0062. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Invesco QQQ (QQQON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, QQQON үшін баға туралы болжам $630.5240 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Invesco QQQ (QQQON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, QQQON үшін болжалды баға $632.5087 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Invesco QQQ баға статистикасы

$ 629.92
-0.33%

$ 19.19M
$ 19.19M$ 19.19M

30.46K
30.46K 30.46K

$ 58.56K
$ 58.56K$ 58.56K

--

Соңғы QQQON бағасы $ 629.92. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.34%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 58.56K.
Сонымен қатар, QQQON айналымдағы ұсынысы 30.46K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 19.19M.

Invesco QQQ Тарихи баға

Invesco QQQ нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Invesco QQQ ағымдағы бағасы — 629.92 USD. Invesco QQQ(QQQON) айналымдағы мөлшері — 0.00 QQQON. Бұл оған $19.19M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.01%
    $ 8.5199
    $ 636.21
    $ 621.77
  • 7 күн
    0.00%
    $ 1.6100
    $ 642.17
    $ 609
  • 30 күн
    0.05%
    $ 30.7699
    $ 642.17
    $ 541.33
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Invesco QQQ токені $8.5199 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Invesco QQQ токені саудаланған ең жоғары баға $642.17 және ең төмен баға $609 болды. Ол 0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд QQQON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Invesco QQQ токені 0.05% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $30.7699 көрсетеді. Бұл жақын арада QQQON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Invesco QQQ баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық QQQON баға тарихын қарау.

Invesco QQQ (QQQON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Invesco QQQ бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген QQQON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Invesco QQQ бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль QQQON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Invesco QQQ бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың QQQON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін QQQON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Invesco QQQ болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

QQQON бағасын болжау неліктен маңызды?

QQQON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

QQQON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, QQQON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда QQQON бағасы қандай болады?
Invesco QQQ (QQQON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды QQQON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы QQQON қанша тұрады?
1 Invesco QQQ (QQQON) бағасы бүгін $629.92. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, QQQON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды QQQON бағасы қандай?
Invesco QQQ (QQQON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 QQQON болады.
2028 жылы болжамды QQQON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Invesco QQQ (QQQON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды QQQON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Invesco QQQ (QQQON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы QQQON қанша тұрады?
1 Invesco QQQ (QQQON) бағасы бүгін $629.92. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, QQQON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған QQQON баға болжамы қандай?
Invesco QQQ (QQQON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 QQQON болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.