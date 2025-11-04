Lit Protocol (LITKEY) Баға болжамы (USD)

Lit Protocol үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LITKEY қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Lit Protocol бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Lit Protocol бағасын болжау
$0.0529
-8.79%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:13:07 (UTC+8)

Lit Protocol 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Lit Protocol (LITKEY) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lit Protocol 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.0529 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lit Protocol (LITKEY) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lit Protocol 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.055545 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lit Protocol (LITKEY) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LITKEY $ 0.058322, ал өсу қарқыны 10.25%.

Lit Protocol (LITKEY) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LITKEY $ 0.061238, ал өсу қарқыны 15.76%.

Lit Protocol (LITKEY) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LITKEY $ 0.064300 және өсу қарқыны 21.55%.

Lit Protocol (LITKEY) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LITKEY $ 0.067515 және өсу қарқыны 27.63%.

Lit Protocol (LITKEY) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Lit Protocol бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.109975 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lit Protocol (LITKEY) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Lit Protocol бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.179138 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.0529
    0.00%
  • 2026
    $ 0.055545
    5.00%
  • 2027
    $ 0.058322
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061238
    15.76%
  • 2029
    $ 0.064300
    21.55%
  • 2030
    $ 0.067515
    27.63%
  • 2031
    $ 0.070891
    34.01%
  • 2032
    $ 0.074435
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.078157
    47.75%
  • 2034
    $ 0.082065
    55.13%
  • 2035
    $ 0.086168
    62.89%
  • 2036
    $ 0.090476
    71.03%
  • 2037
    $ 0.095000
    79.59%
  • 2038
    $ 0.099750
    88.56%
  • 2039
    $ 0.104738
    97.99%
  • 2040
    $ 0.109975
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Lit Protocol бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.0529
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.052907
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.052950
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.053117
    0.41%
Бүгінгі Lit Protocol (LITKEY) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LITKEY үшін болжанған баға: $0.0529. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Lit Protocol (LITKEY) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LITKEY үшін баға туралы болжам: $0.052907. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Lit Protocol (LITKEY) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LITKEY үшін баға туралы болжам $0.052950 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Lit Protocol (LITKEY) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LITKEY үшін болжалды баға $0.053117 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Lit Protocol баға статистикасы

$ 0.0529
-8.79%

--
--
$ 75.31K
--

Соңғы LITKEY бағасы $ 0.0529. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -8.79%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 75.31K.
Сонымен қатар, LITKEY айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Lit Protocol (LITKEY) қалай сатып алуға болады

LITKEY сатып алмақшысыз ба? Енді LITKEY арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Lit Protocol сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір LITKEY сатып алуды үйреніңіз

Lit Protocol Тарихи баға

Lit Protocol нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Lit Protocol ағымдағы бағасы — 0.0529 USD. Lit Protocol(LITKEY) айналымдағы мөлшері — 0.00 LITKEY. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.35%
    $ -0.028599
    $ 0.0857
    $ 0.05141
  • 7 күн
    0.06%
    $ 0.003099
    $ 0.8
    $ 0.05
  • 30 күн
    0.06%
    $ 0.003099
    $ 0.8
    $ 0.05
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Lit Protocol токені $-0.028599 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.35% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Lit Protocol токені саудаланған ең жоғары баға $0.8 және ең төмен баға $0.05 болды. Ол 0.06% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LITKEY нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Lit Protocol токені 0.06% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.003099 көрсетеді. Бұл жақын арада LITKEY бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Lit Protocol баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық LITKEY баға тарихын қарау.

Lit Protocol (LITKEY) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Lit Protocol бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LITKEY токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Lit Protocol бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LITKEY токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Lit Protocol бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LITKEY болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LITKEY импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Lit Protocol болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LITKEY бағасын болжау неліктен маңызды?

LITKEY Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LITKEY қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LITKEY жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LITKEY бағасы қандай болады?
Lit Protocol (LITKEY) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LITKEY бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LITKEY қанша тұрады?
1 Lit Protocol (LITKEY) бағасы бүгін $0.0529. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LITKEY 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LITKEY бағасы қандай?
Lit Protocol (LITKEY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LITKEY болады.
2028 жылы болжамды LITKEY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Lit Protocol (LITKEY) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LITKEY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Lit Protocol (LITKEY) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LITKEY қанша тұрады?
1 Lit Protocol (LITKEY) бағасы бүгін $0.0529. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LITKEY 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LITKEY баға болжамы қандай?
Lit Protocol (LITKEY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LITKEY болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:13:07 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.