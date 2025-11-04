KoKoK The Roach (KOKOK) Баға болжамы (USD)

KoKoK The Roach үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта KOKOK қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

KoKoK The Roach бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

KoKoK The Roach бағасын болжау
$0.01344
-17.39%
USD
Нақты
Болжам
KoKoK The Roach 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

KoKoK The Roach (KOKOK) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, KoKoK The Roach 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.01344 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, KoKoK The Roach 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.014112 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға KOKOK $ 0.014817, ал өсу қарқыны 10.25%.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға KOKOK $ 0.015558, ал өсу қарқыны 15.76%.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға KOKOK $ 0.016336 және өсу қарқыны 21.55%.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға KOKOK $ 0.017153 және өсу қарқыны 27.63%.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы KoKoK The Roach бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.027940 сауда бағасына жетуі мүмкін.

KoKoK The Roach (KOKOK) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы KoKoK The Roach бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.045512 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.01344
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014112
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014817
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015558
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016336
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017153
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018010
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018911
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.019857
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020849
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021892
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024136
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025343
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026610
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027940
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді KoKoK The Roach бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.01344
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.013441
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.013452
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.013495
    0.41%
Бүгінгі KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі KOKOK үшін болжанған баға: $0.01344. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын KOKOK үшін баға туралы болжам: $0.013441. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, KOKOK үшін баға туралы болжам $0.013452 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, KOKOK үшін болжалды баға $0.013495 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы KoKoK The Roach баға статистикасы

$ 0.01344
-17.39%

--
--
$ 55.44K
--

Соңғы KOKOK бағасы $ 0.01344. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -17.39%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 55.44K.
Сонымен қатар, KOKOK айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

KoKoK The Roach (KOKOK) қалай сатып алуға болады

KOKOK сатып алмақшысыз ба? Енді KOKOK арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. KoKoK The Roach сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір KOKOK сатып алуды үйреніңіз

KoKoK The Roach Тарихи баға

KoKoK The Roach нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, KoKoK The Roach ағымдағы бағасы — 0.01344 USD. KoKoK The Roach(KOKOK) айналымдағы мөлшері — 0.00 KOKOK. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.27%
    $ -0.005159
    $ 0.01871
    $ 0.01333
  • 7 күн
    -0.33%
    $ -0.00664
    $ 0.02886
    $ 0.01333
  • 30 күн
    -0.57%
    $ -0.017910
    $ 0.03613
    $ 0.01333
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, KoKoK The Roach токені $-0.005159 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.27% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, KoKoK The Roach токені саудаланған ең жоғары баға $0.02886 және ең төмен баға $0.01333 болды. Ол -0.33% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд KOKOK нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, KoKoK The Roach токені -0.57% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.017910 көрсетеді. Бұл жақын арада KOKOK бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық KoKoK The Roach баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық KOKOK баға тарихын қарау.

KoKoK The Roach (KOKOK) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

KoKoK The Roach бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген KOKOK токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін KoKoK The Roach бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль KOKOK токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар KoKoK The Roach бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың KOKOK болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін KOKOK импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және KoKoK The Roach болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

KOKOK бағасын болжау неліктен маңызды?

KOKOK Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

KOKOK қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, KOKOK жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда KOKOK бағасы қандай болады?
KoKoK The Roach (KOKOK) баға болжау құралына сәйкес, болжамды KOKOK бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы KOKOK қанша тұрады?
1 KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы бүгін $0.01344. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KOKOK 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды KOKOK бағасы қандай?
KoKoK The Roach (KOKOK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 KOKOK болады.
2028 жылы болжамды KOKOK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, KoKoK The Roach (KOKOK) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды KOKOK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, KoKoK The Roach (KOKOK) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы KOKOK қанша тұрады?
1 KoKoK The Roach (KOKOK) бағасы бүгін $0.01344. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, KOKOK 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған KOKOK баға болжамы қандай?
KoKoK The Roach (KOKOK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 KOKOK болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:43:31 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.