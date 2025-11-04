John Tsubasa Rivals (JOHN) Баға болжамы (USD)

John Tsubasa Rivals үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта JOHN қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

John Tsubasa Rivals бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

John Tsubasa Rivals бағасын болжау
$0.01262
-2.84%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:02:27 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, John Tsubasa Rivals 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.01262 сауда бағасына жетуі мүмкін.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, John Tsubasa Rivals 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.013251 сауда бағасына жетуі мүмкін.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға JOHN $ 0.013913, ал өсу қарқыны 10.25%.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға JOHN $ 0.014609, ал өсу қарқыны 15.76%.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға JOHN $ 0.015339 және өсу қарқыны 21.55%.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға JOHN $ 0.016106 және өсу қарқыны 27.63%.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы John Tsubasa Rivals бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.026236 сауда бағасына жетуі мүмкін.

John Tsubasa Rivals (JOHN) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы John Tsubasa Rivals бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.042735 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.01262
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013251
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013913
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014609
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015339
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016106
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016912
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017757
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.018645
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019577
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020556
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021584
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022663
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023796
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024986
    97.99%
  • 2040
    $ 0.026236
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді John Tsubasa Rivals бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.01262
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.012621
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.012632
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.012671
    0.41%
Бүгінгі John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі JOHN үшін болжанған баға: $0.01262. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын JOHN үшін баға туралы болжам: $0.012621. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, JOHN үшін баға туралы болжам $0.012632 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, JOHN үшін болжалды баға $0.012671 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы John Tsubasa Rivals баға статистикасы

$ 0.01262
-2.84%

--
--
$ 53.80K
--

Соңғы JOHN бағасы $ 0.01262. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -2.84%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 53.80K.
Сонымен қатар, JOHN айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

John Tsubasa Rivals (JOHN) қалай сатып алуға болады

JOHN сатып алмақшысыз ба? Енді JOHN арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. John Tsubasa Rivals сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір JOHN сатып алуды үйреніңіз

John Tsubasa Rivals Тарихи баға

John Tsubasa Rivals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, John Tsubasa Rivals ағымдағы бағасы — 0.01262 USD. John Tsubasa Rivals(JOHN) айналымдағы мөлшері — 0.00 JOHN. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.10%
    $ -0.001540
    $ 0.01421
    $ 0.01245
  • 7 күн
    -0.09%
    $ -0.001340
    $ 0.01461
    $ 0.01245
  • 30 күн
    -0.18%
    $ -0.002820
    $ 0.01579
    $ 0.01245
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, John Tsubasa Rivals токені $-0.001540 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.10% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, John Tsubasa Rivals токені саудаланған ең жоғары баға $0.01461 және ең төмен баға $0.01245 болды. Ол -0.09% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд JOHN нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, John Tsubasa Rivals токені -0.18% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.002820 көрсетеді. Бұл жақын арада JOHN бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық John Tsubasa Rivals баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық JOHN баға тарихын қарау.

John Tsubasa Rivals (JOHN) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

John Tsubasa Rivals бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген JOHN токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін John Tsubasa Rivals бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль JOHN токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар John Tsubasa Rivals бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың JOHN болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін JOHN импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және John Tsubasa Rivals болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

JOHN бағасын болжау неліктен маңызды?

JOHN Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

JOHN қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, JOHN жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда JOHN бағасы қандай болады?
John Tsubasa Rivals (JOHN) баға болжау құралына сәйкес, болжамды JOHN бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы JOHN қанша тұрады?
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы бүгін $0.01262. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JOHN 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды JOHN бағасы қандай?
John Tsubasa Rivals (JOHN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 JOHN болады.
2028 жылы болжамды JOHN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, John Tsubasa Rivals (JOHN) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды JOHN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, John Tsubasa Rivals (JOHN) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы JOHN қанша тұрады?
1 John Tsubasa Rivals (JOHN) бағасы бүгін $0.01262. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JOHN 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған JOHN баға болжамы қандай?
John Tsubasa Rivals (JOHN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 JOHN болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.