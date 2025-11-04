JDcom (JDON) Баға болжамы (USD)

JDcom үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта JDON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

JDcom бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

JDcom бағасын болжау
$32.74
+0.64%
USD
Нақты
Болжам
JDcom 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

JDcom (JDON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, JDcom 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 32.74 сауда бағасына жетуі мүмкін.

JDcom (JDON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, JDcom 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 34.377 сауда бағасына жетуі мүмкін.

JDcom (JDON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға JDON $ 36.0958, ал өсу қарқыны 10.25%.

JDcom (JDON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға JDON $ 37.9006, ал өсу қарқыны 15.76%.

JDcom (JDON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға JDON $ 39.7956 және өсу қарқыны 21.55%.

JDcom (JDON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға JDON $ 41.7854 және өсу қарқыны 27.63%.

JDcom (JDON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы JDcom бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 68.0641 сауда бағасына жетуі мүмкін.

JDcom (JDON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы JDcom бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 110.8692 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 32.74
    0.00%
  • 2026
    $ 34.377
    5.00%
  • 2027
    $ 36.0958
    10.25%
  • 2028
    $ 37.9006
    15.76%
  • 2029
    $ 39.7956
    21.55%
  • 2030
    $ 41.7854
    27.63%
  • 2031
    $ 43.8747
    34.01%
  • 2032
    $ 46.0684
    40.71%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді JDcom бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 32.74
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 32.7444
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 32.7713
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 32.8745
    0.41%
Бүгінгі JDcom (JDON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі JDON үшін болжанған баға: $32.74. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған JDcom (JDON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын JDON үшін баға туралы болжам: $32.7444. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы JDcom (JDON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, JDON үшін баға туралы болжам $32.7713 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

JDcom (JDON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, JDON үшін болжалды баға $32.8745 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы JDcom баға статистикасы

$ 32.74
$ 32.74$ 32.74

+0.64%

$ 985.39K
$ 985.39K$ 985.39K

30.10K
30.10K 30.10K

$ 57.63K
$ 57.63K$ 57.63K

--

Соңғы JDON бағасы $ 32.74. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.64%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 57.63K.
Сонымен қатар, JDON айналымдағы ұсынысы 30.10K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 985.39K.

JDcom (JDON) қалай сатып алуға болады

JDON сатып алмақшысыз ба? Енді JDON арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. JDcom сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір JDON сатып алуды үйреніңіз

JDcom Тарихи баға

JDcom нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, JDcom ағымдағы бағасы — 32.74 USD. JDcom(JDON) айналымдағы мөлшері — 0.00 JDON. Бұл оған $985.39K нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.00%
    $ -0.109999
    $ 34.82
    $ 32.3
  • 7 күн
    -0.04%
    $ -1.5599
    $ 35.11
    $ 32.3
  • 30 күн
    -0.07%
    $ -2.75
    $ 36.12
    $ 30.45
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, JDcom токені $-0.109999 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, JDcom токені саудаланған ең жоғары баға $35.11 және ең төмен баға $32.3 болды. Ол -0.04% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд JDON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, JDcom токені -0.07% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-2.75 көрсетеді. Бұл жақын арада JDON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық JDcom баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық JDON баға тарихын қарау.

JDcom (JDON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

JDcom бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген JDON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін JDcom бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль JDON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар JDcom бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың JDON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін JDON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және JDcom болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

JDON бағасын болжау неліктен маңызды?

JDON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

JDON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, JDON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда JDON бағасы қандай болады?
JDcom (JDON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды JDON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы JDON қанша тұрады?
1 JDcom (JDON) бағасы бүгін $32.74. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JDON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды JDON бағасы қандай?
JDcom (JDON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 JDON болады.
2028 жылы болжамды JDON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, JDcom (JDON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды JDON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, JDcom (JDON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы JDON қанша тұрады?
1 JDcom (JDON) бағасы бүгін $32.74. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, JDON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған JDON баға болжамы қандай?
JDcom (JDON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 JDON болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.