IShares Gold Trust (IAUON) Баға болжамы (USD)

IShares Gold Trust үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта IAUON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

IShares Gold Trust бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

IShares Gold Trust бағасын болжау
$75.43
-0.07%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:01:22 (UTC+8)

IShares Gold Trust 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

IShares Gold Trust (IAUON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, IShares Gold Trust 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 75.43 сауда бағасына жетуі мүмкін.

IShares Gold Trust (IAUON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, IShares Gold Trust 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 79.2015 сауда бағасына жетуі мүмкін.

IShares Gold Trust (IAUON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға IAUON $ 83.1615, ал өсу қарқыны 10.25%.

IShares Gold Trust (IAUON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға IAUON $ 87.3196, ал өсу қарқыны 15.76%.

IShares Gold Trust (IAUON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға IAUON $ 91.6856 және өсу қарқыны 21.55%.

IShares Gold Trust (IAUON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға IAUON $ 96.2699 және өсу қарқыны 27.63%.

IShares Gold Trust (IAUON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы IShares Gold Trust бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 156.8135 сауда бағасына жетуі мүмкін.

IShares Gold Trust (IAUON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы IShares Gold Trust бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 255.4327 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 75.43
    0.00%
  • 2026
    $ 79.2015
    5.00%
  • 2027
    $ 83.1615
    10.25%
  • 2028
    $ 87.3196
    15.76%
  • 2029
    $ 91.6856
    21.55%
  • 2030
    $ 96.2699
    27.63%
  • 2031
    $ 101.0834
    34.01%
  • 2032
    $ 106.1375
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 111.4444
    47.75%
  • 2034
    $ 117.0166
    55.13%
  • 2035
    $ 122.8675
    62.89%
  • 2036
    $ 129.0108
    71.03%
  • 2037
    $ 135.4614
    79.59%
  • 2038
    $ 142.2345
    88.56%
  • 2039
    $ 149.3462
    97.99%
  • 2040
    $ 156.8135
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді IShares Gold Trust бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 75.43
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 75.4403
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 75.5023
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 75.7399
    0.41%
Бүгінгі IShares Gold Trust (IAUON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі IAUON үшін болжанған баға: $75.43. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған IShares Gold Trust (IAUON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын IAUON үшін баға туралы болжам: $75.4403. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы IShares Gold Trust (IAUON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, IAUON үшін баға туралы болжам $75.5023 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

IShares Gold Trust (IAUON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, IAUON үшін болжалды баға $75.7399 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы IShares Gold Trust баға статистикасы

$ 75.43
-0.06%

$ 9.01M
119.51K
$ 56.52K
--

Соңғы IAUON бағасы $ 75.43. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -0.07%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 56.52K.
Сонымен қатар, IAUON айналымдағы ұсынысы 119.51K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 9.01M.

IShares Gold Trust (IAUON) қалай сатып алуға болады

IShares Gold Trust Тарихи баға

IShares Gold Trust нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, IShares Gold Trust ағымдағы бағасы — 75.43 USD. IShares Gold Trust(IAUON) айналымдағы мөлшері — 0.00 IAUON. Бұл оған $9.01M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0.180000
    $ 76.23
    $ 74.74
  • 7 күн
    0.00%
    $ 0.25
    $ 76.24
    $ 73.23
  • 30 күн
    0.04%
    $ 2.5700
    $ 82.59
    $ 72.83
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, IShares Gold Trust токені $0.180000 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, IShares Gold Trust токені саудаланған ең жоғары баға $76.24 және ең төмен баға $73.23 болды. Ол 0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд IAUON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, IShares Gold Trust токені 0.04% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $2.5700 көрсетеді. Бұл жақын арада IAUON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық IShares Gold Trust баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық IAUON баға тарихын қарау.

IShares Gold Trust (IAUON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

IShares Gold Trust бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген IAUON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін IShares Gold Trust бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль IAUON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар IShares Gold Trust бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың IAUON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін IAUON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және IShares Gold Trust болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

IAUON бағасын болжау неліктен маңызды?

IAUON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

IAUON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, IAUON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда IAUON бағасы қандай болады?
IShares Gold Trust (IAUON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды IAUON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы IAUON қанша тұрады?
1 IShares Gold Trust (IAUON) бағасы бүгін $75.43. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, IAUON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды IAUON бағасы қандай?
IShares Gold Trust (IAUON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 IAUON болады.
2028 жылы болжамды IAUON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды IAUON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, IShares Gold Trust (IAUON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы IAUON қанша тұрады?
1 IShares Gold Trust (IAUON) бағасы бүгін $75.43. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, IAUON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған IAUON баға болжамы қандай?
IShares Gold Trust (IAUON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 IAUON болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.