Grand Gangsta City (GGC) Баға болжамы (USD)

Grand Gangsta City үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта GGC қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Grand Gangsta City бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Grand Gangsta City бағасын болжау
$0.001825
+0.71%
USD
Нақты
Болжам
Grand Gangsta City 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Grand Gangsta City (GGC) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Grand Gangsta City 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001825 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Grand Gangsta City (GGC) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Grand Gangsta City 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001916 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Grand Gangsta City (GGC) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға GGC $ 0.002012, ал өсу қарқыны 10.25%.

Grand Gangsta City (GGC) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға GGC $ 0.002112, ал өсу қарқыны 15.76%.

Grand Gangsta City (GGC) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға GGC $ 0.002218 және өсу қарқыны 21.55%.

Grand Gangsta City (GGC) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға GGC $ 0.002329 және өсу қарқыны 27.63%.

Grand Gangsta City (GGC) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Grand Gangsta City бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.003794 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Grand Gangsta City (GGC) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Grand Gangsta City бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.006180 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001825
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001916
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002012
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002112
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002218
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002329
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002445
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002567
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.002696
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002831
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002972
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003121
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003277
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003441
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003613
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003794
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Grand Gangsta City бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001825
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001825
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001826
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001832
    0.41%
Бүгінгі Grand Gangsta City (GGC) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі GGC үшін болжанған баға: $0.001825. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Grand Gangsta City (GGC) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын GGC үшін баға туралы болжам: $0.001825. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Grand Gangsta City (GGC) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, GGC үшін баға туралы болжам $0.001826 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Grand Gangsta City (GGC) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, GGC үшін болжалды баға $0.001832 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Grand Gangsta City баға статистикасы

$ 0.001825
+0.71%

--
--
$ 214.14K
--

Соңғы GGC бағасы $ 0.001825. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.71%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 214.14K.
Сонымен қатар, GGC айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Grand Gangsta City (GGC) қалай сатып алуға болады

GGC сатып алмақшысыз ба? Енді GGC арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Grand Gangsta City сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір GGC сатып алуды үйреніңіз

Grand Gangsta City Тарихи баға

Grand Gangsta City нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Grand Gangsta City ағымдағы бағасы — 0.001822 USD. Grand Gangsta City(GGC) айналымдағы мөлшері — 0.00 GGC. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.11%
    $ -0.000241
    $ 0.002134
    $ 0.001782
  • 7 күн
    -0.19%
    $ -0.000431
    $ 0.002292
    $ 0.001782
  • 30 күн
    -0.41%
    $ -0.001309
    $ 0.003278
    $ 0.001782
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Grand Gangsta City токені $-0.000241 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.11% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Grand Gangsta City токені саудаланған ең жоғары баға $0.002292 және ең төмен баға $0.001782 болды. Ол -0.19% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд GGC нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Grand Gangsta City токені -0.41% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001309 көрсетеді. Бұл жақын арада GGC бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Grand Gangsta City баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық GGC баға тарихын қарау.

Grand Gangsta City (GGC) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Grand Gangsta City бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген GGC токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Grand Gangsta City бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль GGC токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Grand Gangsta City бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың GGC болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін GGC импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Grand Gangsta City болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

GGC бағасын болжау неліктен маңызды?

GGC Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

GGC қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, GGC жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда GGC бағасы қандай болады?
Grand Gangsta City (GGC) баға болжау құралына сәйкес, болжамды GGC бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы GGC қанша тұрады?
1 Grand Gangsta City (GGC) бағасы бүгін $0.001825. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, GGC 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды GGC бағасы қандай?
Grand Gangsta City (GGC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 GGC болады.
2028 жылы болжамды GGC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Grand Gangsta City (GGC) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды GGC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Grand Gangsta City (GGC) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы GGC қанша тұрады?
1 Grand Gangsta City (GGC) бағасы бүгін $0.001825. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, GGC 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған GGC баға болжамы қандай?
Grand Gangsta City (GGC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 GGC болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.