FreeStyle Classic (FST) Баға болжамы (USD)

FreeStyle Classic үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта FST қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

FreeStyle Classic бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

FreeStyle Classic бағасын болжау
$0.05564
-1.88%
USD
Нақты
Болжам
FreeStyle Classic 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

FreeStyle Classic (FST) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, FreeStyle Classic 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.05564 сауда бағасына жетуі мүмкін.

FreeStyle Classic (FST) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, FreeStyle Classic 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.058422 сауда бағасына жетуі мүмкін.

FreeStyle Classic (FST) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға FST $ 0.061343, ал өсу қарқыны 10.25%.

FreeStyle Classic (FST) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға FST $ 0.064410, ал өсу қарқыны 15.76%.

FreeStyle Classic (FST) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға FST $ 0.067630 және өсу қарқыны 21.55%.

FreeStyle Classic (FST) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға FST $ 0.071012 және өсу қарқыны 27.63%.

FreeStyle Classic (FST) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы FreeStyle Classic бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.115671 сауда бағасына жетуі мүмкін.

FreeStyle Classic (FST) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы FreeStyle Classic бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.188416 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.05564
    0.00%
  • 2026
    $ 0.058422
    5.00%
  • 2027
    $ 0.061343
    10.25%
  • 2028
    $ 0.064410
    15.76%
  • 2029
    $ 0.067630
    21.55%
  • 2030
    $ 0.071012
    27.63%
  • 2031
    $ 0.074562
    34.01%
  • 2032
    $ 0.078291
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.082205
    47.75%
  • 2034
    $ 0.086315
    55.13%
  • 2035
    $ 0.090631
    62.89%
  • 2036
    $ 0.095163
    71.03%
  • 2037
    $ 0.099921
    79.59%
  • 2038
    $ 0.104917
    88.56%
  • 2039
    $ 0.110163
    97.99%
  • 2040
    $ 0.115671
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді FreeStyle Classic бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.05564
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.055647
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.055693
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.055868
    0.41%
Бүгінгі FreeStyle Classic (FST) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі FST үшін болжанған баға: $0.05564. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған FreeStyle Classic (FST) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын FST үшін баға туралы болжам: $0.055647. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы FreeStyle Classic (FST) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, FST үшін баға туралы болжам $0.055693 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

FreeStyle Classic (FST) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, FST үшін болжалды баға $0.055868 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы FreeStyle Classic баға статистикасы

$ 0.05564
-1.88%

$ 4.56M
82.00M
$ 54.42K
--

Соңғы FST бағасы $ 0.05564. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -1.88%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 54.42K.
Сонымен қатар, FST айналымдағы ұсынысы 82.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 4.56M.

FreeStyle Classic (FST) қалай сатып алуға болады

FST сатып алмақшысыз ба? Енді FST арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. FreeStyle Classic сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір FST сатып алуды үйреніңіз

FreeStyle Classic Тарихи баға

FreeStyle Classic нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, FreeStyle Classic ағымдағы бағасы — 0.05564 USD. FreeStyle Classic(FST) айналымдағы мөлшері — 0.00 FST. Бұл оған $4.56M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.002309
    $ 0.0581
    $ 0.05558
  • 7 күн
    -0.30%
    $ -0.024019
    $ 0.09136
    $ 0.05558
  • 30 күн
    -0.54%
    $ -0.066869
    $ 0.16561
    $ 0.05558
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, FreeStyle Classic токені $-0.002309 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, FreeStyle Classic токені саудаланған ең жоғары баға $0.09136 және ең төмен баға $0.05558 болды. Ол -0.30% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд FST нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, FreeStyle Classic токені -0.54% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.066869 көрсетеді. Бұл жақын арада FST бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық FreeStyle Classic баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық FST баға тарихын қарау.

FreeStyle Classic (FST) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

FreeStyle Classic бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген FST токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін FreeStyle Classic бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль FST токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар FreeStyle Classic бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың FST болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін FST импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және FreeStyle Classic болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

FST бағасын болжау неліктен маңызды?

FST Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

FST қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, FST жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда FST бағасы қандай болады?
FreeStyle Classic (FST) баға болжау құралына сәйкес, болжамды FST бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы FST қанша тұрады?
1 FreeStyle Classic (FST) бағасы бүгін $0.05564. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FST 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды FST бағасы қандай?
FreeStyle Classic (FST) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 FST болады.
2028 жылы болжамды FST бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, FreeStyle Classic (FST) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды FST бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, FreeStyle Classic (FST) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы FST қанша тұрады?
1 FreeStyle Classic (FST) бағасы бүгін $0.05564. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FST 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған FST баға болжамы қандай?
FreeStyle Classic (FST) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 FST болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:59:20 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.